Ehingen Alexander Baumann – SWP Forum zur Bürgermeisterwahl

Ehingen / swp

Die Wohnsituation in Ehingen, die Entwicklung in der Unteren Stadt, Breitbandausbau und der überall spürbare Verkehr in Ehingen – das waren einige der Themen, zu denen OB-Kandidat Alexander Baumann am Dienstagabend im SÜDWEST PRESSE Forum von den Redakteuren Julia-Maria Bammes und Stefan Bentele befragt wurde. In dem etwa einstündigen Gespräch, das anlässlich der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag geführt wurde, kam die Rede auch auf Baumanns Wahlkampf und die Erkenntnisse aus seiner „Dialog-Tour“, die in Berk­ach begonnen hatte und am vergangenen Samstag am Wenzelstein endete. Einen ausführlichen Artikel über das Forum lesen Sie auf dieser Seite am morgigen Donnerstag.