Umwelt Von Unrat befreien

Gewässerschau am Weiherbach. Der geparkte Anhänger mit altem Holz neben der Kleingartenanlage bot einen Kritikpunkt Gewässerschau am Weiherbach. Der geparkte Anhänger mit altem Holz neben der Kleingartenanlage bot einen Kritikpunkt © Foto: Emmenlauer

Ehningen / Von Renate Emmenlauer

Die Gewässerschau in Altbierlingen, Ehingen und Kirchen brachte einige Kritikpunkte zutage. Etwa müssen einige Hütten der Kleingartenanlage am Ehinger Weiherbach abgerissen werden.

Über mehrere Stunden verlief gestern Nachmittag die Gewässerschau, bei der sowohl Manfred Erhardt als Vertreter der Oberen Gewässerbehörde des Landratsamts, der Ehinger Bauamtsleiter Andreas Erwerle, Michael Heim, zuständig für die Umwelt bei der Stadtverwaltung Ehingen sowie weitere Mitarbeiter von Bauamt und Bauhof wie auch der Biberbeauftragte Klaus Nagl, der Naturschutzbeauftragte Josef Stauber und Hugo Höchstädter als Fischereiaufseher im Alb-Donau-Kreis. Startschuss war in Altbierlingen, wo Ortsvorsteher Michael Mouratidis mit dabei war.

Mehrere Hütten abreißen

So ordnete der Gewässerbeauftragte vom Landratsamt bei der Besichtigung an, dass der Gewässerrand der „Ehrlos“ gesäubert, überdies die Verschlammung im Bachlauf und loses Gehölz an der Einmündung beseitigt werden muss. Auch hinsichtlich der Überschwemmung vor zwei Jahren in Altbierlingen, wo die „Ehrlos“ zu einem reißenden Strom geworden war und eine Biogasanlage überschwemmt hatte.

Ausgiebig inspiziert wurde bei der Gewässerschau der Weiherbach in Ehingen, Schlechtenfeld und Kirchen. Treffpunkt in Ehingen war an der Schwarzen Gasse. Laut Manfred Erhardt müssen Gewässer in Ortslage aufgrund von Bebauungen besondere Beachtung finden müssen. An dieser Stelle sei der Weiherbach in unmittelbarer Nachbarschaft von mehreren Industriebetrieben und angrenzender Wohnbebauung. Eine Überflutung wäre hier dramatisch, vor allem, da bei Firmen noch der Gesichtspunkt einer immensen Gewässerverunreinigung durch Öl oder Giftstoffe hinzukomme. Auch hier monierte der Experte vom Landratsamt den massiven Unrat an den Uferböschungen und im Bachbett, überdies müsse man auf die Durchlässigkeit von Zu- und Abläufen achten, um Wasserstauungen und infolgedessen Überschwemmungen zu vermeiden.

Bei dem kleinen Wehr im Weiherbach unterhalb der Brücke an der Schwarzen Gasse riet Manfred Erhard, größere Steine einzubringen, weil die Fische den Höheunterschied aktuell kaum bewältigen können.

Die nächste Station, der Weiherbach bei der Kleingartenanlage, nannte der Vertreter des Landratsamts ein Paradebeispiel für Verwahrlosung. Ein wild abgelegter ausrangierter Auspuff war zu sehen, ein Anhänger mit undefinierbarem Material, daneben ein riesiger Haufen mit Altholz. Das muss in den nächsten acht Wochen verschwunden sein. Er verwies auch auf die nicht standorttypischen Gehölze am Gewässerrandstreifen, der zudem auf fünf Metern Breite nicht bebaut sein dürfe. Was heißt, dass mehrere Hütten der Kleingartenanlage in den nächsten sechs Monaten abgerissen werden müssen. Auch Komposter und Vorbauten direkt am Weiherbach wurden beanstandet. Ebenso einige unerlaubte Wasserentnahmelösungen. Da einige Grundstücke im privaten Besitz seien, andere von der Stadt verpachtet oder im eigenen Besitz, sei eine geordnete Lösung schwierig. Ideal befand er, bei einem Besitzerwechsel sofort zu agieren und Randstreifen entsprechend der Gesetzeslage herzustellen.

Thomas Zink als Vorsitzender des Kleingartenvereins war vor Ort. Er wird zeitnah eine Versammlung einberufen, um den Kleingärtner mitzuteilen, was geändert werden muss.

Der Weiherbach in Feldlage bot keinen Anlass zu Beanstandungen, ebenso nicht in den Ortsteilen Schlechtenfeld und Kirchen. Bereits vor einem Jahr hatte eine umfangreiche Gewässerschau an der Schmiech stattgefunden.

„Die Stadt Ehingen hat zu 90 Prozent ihre Hausaufgaben gemacht. Das meiste, was angeordnet war, ist erledigt“, lobte Manfred Erhardt. Laut der Landesgewässerverordnung vom 1. Januar 2014, der schärfsten in ganz Deutschland, muss alle fünf Jahre eine Besichtigung an Gewässern mit einer bestimmten Größe stattfinden.