Buch Literatur: Von Not und Elend, Räubern und Gendarmen

Ehingen / Stefan Bentele

Ein neues Buch beleuchtet das Leben der Diebe und Gauner im 18. und 19. Jahrhundert, darunter auch die Schwarze Lies.

Kriminalität fasziniert. Sei es zum „Tatort“ am Sonntagabend, wenn die Menschen Kriminalisten und Kriminellen über deren Schulter und in deren Seelen blicken. Sei es mit Krimi-Literatur, die in Buchhandlungen ganze Regale füllt, die von ausgefuchsten Bösewichten eines Professor Moriaty in den Sherlock-Holmes-Romanen oder Kommissaren wie einem Jennerwein in den Jörg-Maurer-Büchern erzählen. Oder seien es die echten Kriminellen und Kriminalisten, die einst im Oberschwäbischen lebten, deren Wirken in Schriftstücken und Büchern vergangener Jahrhunderte schlummert und darauf wartet, entdeckt zu werden.

„Mich hat motiviert, wie fasziniert die Leute schon damals von Kriminellen waren“, sagt Gerhard Groebe. Damals, damit meint der Verleger aus Ammerbuch bei Tübingen die Zeit zwischen 1730 und 1820, als das heutige Süd-Württemberg noch aus Kleinstaaten bestand. Schon damals gab es Bücher über Räuber, Gauner und Diebe, etwa über die „Erzdiebin“ Elisabetha Gassnerin, im Volksmund bekannt als „Schwarze Lies“, die den Reichsgrafen Franz Ludwig Schenk von Castell alias „Malefizschenk“ um seinen prallgefüllten Geldbeutel erleichterte und Jahre später unter seiner Aufsicht in der Feste in Oberdischingen hingerichtet wurde.

Vom Leben und Sterben der Elisabetha Gassnerin und anderen Räubern und Dieben, aber auch von den ersten Kriminalisten wie dem Räuberfänger Georg Jacob Schäffer erzählt das Buch „Räuber, Jauner, Beutelschneider – Schwäbische Räuberbanden um 1800“, das in Groebes Neckaralb-Verlag nun erschienen ist – und jene verbrieften Kriminalgeschichten aufgreift und ins Hier und Jetzt holt.

Von kurzen und langen Leben

Was erst beim genauen Lesen der 56 Seiten auffällt: Wie lang die damalige Elite lebte, und wie kurz dagegen ein Räuberleben dauern mochte. Wobei Räuber lediglich als Überbegriff dient, das Buch differenziert, klärt in Kürze über die Unterteilungen auf, von Beutelschneidern über Nachtdiebe bis zu den Kochmooren. Auch wird erklärt, das der Begriff „Heiligs Blechle“ nichts weniger bedeutete als ein Abzeichen, um zugelassene Bettler auszuweisen. Zeichnungen, Porträts, Abbildungen und Fotografien prägen jede Doppelseite und bieten zusätzlich zur Lektüre Eindrücke des bescheidenen Lebens der einfachen Leute.

Dass es so viele Abbildungen gibt, ist einerseits der Mithilfe von Museen und Helfern, darunter Werner Kreitmeier aus Oberdischingen, vor allem aber einer Ausstellung zum Thema zu verdanken, die vor etwa zehn Jahren in Tübingen zu sehen und damals von Susanne Mück und Ute Beitler zusammengestellt worden war.

Für Groebe ein Glücksfall, weil sich Text und Bildmaterial aus seiner Sicht gut ergänzen. Und das nun erschienene Buch hat mit „Ausgeraubt und Abgemurkst“ zudem einen gut zehn Jahre alten Vorgänger, der seit Jahren ausverkauft ist und dessen Material Groebe angereichert hat – mittels Internet-Recherche. Der Suchmaschinenbetreiber Google hat die alten Werke digitalisiert, statt in Lesesälen die alten Bücher zu durchforsten, konnte Groebe am heimischen PC recherchieren und Licht ins Dunkel der Geschichte bringen.

Statt der einen, großen Krimi-Geschichte erzählt das neue Buch von vielen kleinen wie großen Geschichten, die mal mehr, mal weniger kriminelle Spuren enthalten. Die Lektüre wirkt somit kurzweilig, lässt den Leser aber immer wieder zum Buch greifen und weiterblättern, die nächste Geschichte oder den nächsten Hintergrund lesen.

Ohne Urteil

Das Buch führt eine Welt vor Augen, die zwar vergangen ist, deren Schauplätze noch heute existieren. Das Gros der Menschen war arm, Missernten, Krisen und Kriege verschlimmerten die Misere. Not hatte damals viele Facetten, machte aber schon damals erfinderisch. Die Mittellosen flüchten sich in Bettelei, Diebstahl und Raub. Die Herrschaft, wie Karl Freiherr von Drais, entwickelte aus der Not heraus – Hafer für Pferde war teuer und zeitweise Mangelware – den Vorläufer des Fahrrads.

Das Buch dokumentiert, klärt auf, erzählt, ohne über die Protagonisten von damals zu urteilen. Allein das macht jede Seite lesenswert.

Info Räuber, Jauner, Beutelschneider – Schwäbische Räuberbanden um 1800, 56 Seiten, Softcover, Neckaralb-Verlag,

ISBN 978-3-947175-03-1, 12 Euro