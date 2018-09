Geschichte Von Ehingen zum König

Ehingen / Christina Kirsch

Im Vorfeld eines Konzerts mit Kompositionen des in Ehingen geborenen Gottfried Linder stellte ihn Johannes Lang vor.

Im Ehinger Museum hängt ein kleines Ölgemälde, das eine Ehinger Familie zeigt. Die Familienverhältnisse sind etwas schwierig. Rechts sitzt Gottfried Linder, der Wirt „Zum Goldenen Hirsch“ und Posthalter von 1838 bis 1847. Der „Goldene Hirsch“ war eine Gaststätte an der Stelle des heutigen Pfeiffer-Hauses in der Hauptstraße, wo heute der „Freundeskreis für Migranten“ ein Möbellager unterhält. Der Mann in der Mitte ist sein ältester Sohn Felix, der ebenfalls Wirt wurde und die Gaststätte „Zum Kronprinzen“ übernahm.

Felix Linder war 1848 aber auch Landtagsabgeordneter in Stuttgart. „Die Familie muss ziemlich begütert gewesen sein“, vermutete Johannes Lang, der beim Stammtisch der Museumsgesellschaft im Gasthaus „Schwert“ einen Vortrag zu dem kleinen Kind in der Mitte des Bildes hielt. Der kleine Junge wurde am 28. Juli 1841 in der Stadtpfarrkirche St. Blasius auf den Namen Gottfried Anton Richard Linder getauft.

Was die Familienkonstellation etwas schwierig macht, sind die Beziehungen der Personen zueinander. Denn der junge Mann Felix ist der älteste Sohn des rechts sitzenden Gottfried Linder und der kleine Bub in der Mitte der jüngste Sohn. „Dazwischen liegen 15 Kinder von vier Frauen“, berichtete Johannes Lang, der sich intensiv mit der Geschichte der Familie Linder beschäftigt hat. Denn das jüngste Kind sollte ein bedeutender Spross der Sippe werden.

Von Ehingen inspiriert

Bereits im Alter von 15 Jahren wurde das Kind 1856 auf eine private Musikschule nach Stuttgart geschickt. Diese Schule ging schon 1857 insolvent und der Jugendliche wechselte auf die königliche Musikschule nach München. Nachdem die Stuttgarter Schule 1858 unter anderer Leitung neu gegründet war, ging der junge Schüler wieder nach Württemberg und wurde in Stuttgart Klavierlehrer.

Sein Prüfungskonzert ist für das Jahr 1860 belegt, aber schon 1856 komponierte Gottfried Linder die Cantate „Frühling“. 1860 schrieb er das Lied „Wild verwachs‘ne dunkle Fichten“, das als Zusatz „componiert in Ehingen“ trägt. Welche Ehinger Fichten den Komponisten inspirierten, ist nicht überliefert. Man weiß jedoch, dass Gottfried Linder 1877/1878 bei einem Sommerurlaub in Ehingen den Lehrer Georg Zoller kennen lernte. Georg Zoller, nach dem in Ehingen eine Straße benannt ist, war damals „ein ganz normaler Lehrer“, bemerkte der ehemalige Lehrer und Stadtgeschichtsforscher Johannes Lang.

Klavierlehrer der Großfürstin

Was Gottfried Linder, nach dem in Ehingen bisher keine Straße benannt ist, einige Reputation einbrachte, war seine Anstellung als Klavierlehrer für die Herzogin Wera, die er von 1866 bis 1876 unterrichtete. Wera Konstantinowna Romanowa war Großfürstin von Russland und Adoptivtochter von König Karl I. von Württemberg und Königin Olga von Württemberg. Am Zarenhof in Russland ertrug man das lebhafte, schwer zu bändigende Kind nicht mehr und schickte es nach Deutschland. Der Ehinger Gottfried Linder komponierte die Festkantate zur Hochzeit von Wera und Herzog Eugen. Von Gottfried Linder gibt es noch die Noten, derer sich der Pianist Wolfgang Weller angenommen hat. Mit der Sängerin Vero Miller wird im November ein Gedächtniskonzert zum 100. Todesjahr veranstaltet.

Auch der begüterte große Bruder Felix hat in Ehingen seine Spuren hinterlassen: Der Posthalter hat die Posthalterkapelle an der B 311 bei Nasgenstadt gestiftet und kaufte sich in Heufelden ein Hofgut. In dem Haus ist heute das Rathaus untergebracht.