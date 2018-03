Obermarchtal Von Andacht bis Zuspruch

Obermarchtal / CHRISTINA KIRSCH

„Ich konnte früher mit dem Karfreitag gar nichts anfangen“, meinte Nadine Gösele aus Uttenweiler vor dem Jugendkreuzweg im Obermarchtaler Münster. „Mittlerweile ist mir aber bewusst, dass das Leben endlich ist“, ergänzte die junge Frau. „Es gibt so viel Leid und Schmerz auf der Welt, da ist es gut zu wissen, dass wir es nicht alleine tragen müssen.“

Zu der Veranstaltung kamen fast 200 Jugendliche und Erwachsene ins Münster. Während der Kreuzwegandacht setzte Pfarrer Gianfranco Loi das Allerheiligste aus, das in der Monstranz auf dem Altar stand. Auf einer Leinwand wurden die Lieder zum Mitsingen eingeblendet, die die Band 2000 der Diözese Rottenburg-Stuttgart anstimmte. Julia Denzel leitete den Chor und die Musiker, die durchwegs besinnliche Lieder mit ansprechenden Texten sangen und spielten.

In den einzelnen Kreuzwegstationen war vom Urteilen und Verurteilen, von Annahme und Zuspruch die Rede. Am Ende erteilte Pfarrer Gianfranco Loi den eucharistischen Segen, „damit ihr gestärkt wieder in die Welt hinaus gehen könnt“.