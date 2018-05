Kloster Jugendtag in Untermarchtal: Von Alkohol bis Zweisamkeit

Untermarchtal / Christina Kirsch

Der diesjährige Jugendtag in Untermarchtal steht unter dem Motto „Nehmt Neuland unter den Pflug“. Am 14. Mai ist Anmeldeschluss für die Sternwallfahrt.

Das Thema Neuland ist vor allem für junge Menschen bedeutsam“, sagt Schwester Marlies aus dem Vorbereitungsteam des Jugendtags, der stets am Wochenende nach Pfingsten Hunderte von Jugendlichen nach Untermarchtal zieht. Vom 24. bis 26. Mai wird es wieder Begegnungen, Konzerte, Interessenkreise, Andachten und geselliges Beisammensein geben. „Die Hefte für unterwegs für die Sternwallfahrer sind verschickt“, berichtet Schwester Ruth, bei der bisher 400 Anmeldungen eingegangen sind. „Anmeldeschluss ist der 14. Mai“, bringt sie in Erinnerung.

Vor allem die Sternwallfahrer, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad bereits in den Pfingstferien aufbrechen, marschieren am Jugendtag unter Applaus im Klosterhof ein und dürfen erst einmal ihre Füße pflegen. Danach empfängt die Ankommenden dieses Jahr ein Tansania Café, wo man in gemütlicher Atmosphäre chillen kann. Die Missionarinnen auf Zeit stehen dort als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Zu den Nachmittagsvergnügungen gehören Volleyball oder das Bemalen einer Tasche, aber erfahrungsgemäß haben sich die Ankommenden erst einmal viel zu erzählen. Der Samstagabend beginnt mit einem meditativen Wortgottesdienst und geht dann in ein weniger meditatives Hip-Hop-Konzert über. Der Interpret namens „fil_da_elephant“ bringt eine Band mit und spricht mit seinem Mut machenden, christlichen Hip Hop viele Fans an. „Und er ist evangelisch mit Wurzeln im CVJM“, amüsieren sich die Schwestern des Vorbereitungsteams.

Aber auf Religionszugehörigkeit wird am Jugendtag nicht geschaut. Eher auf die Lebenssituation der Jugendlichen, die zwischen Schule und Elternhaus, Berufswahl und Hobbys ihr Neuland suchen. „Da passt es, dass das Thema auch Jahresthema unserer Gemeinschaft ist“, meint Schwester Marzella. Denn auch der Orden befinde sich in einem steten Wandel. Die Themen des Jugendtags gehen von Alkohol bis Zweisamkeit. „Zur Alkoholproblematik haben wir dieses Jahr auffallend viele Gesprächskreise“, meint Schwester Ruth. Für Verliebte gibt es einen Paar-cours zur Zweisamkeit in der Turnhalle. „Vor allem die Jüngeren machen gerne etwas Kreatives“, weiß Schwester Veronika. Das Basteln von Saatkugeln für neues Wachstum, Filzen von Herzen, eine Dichterschlacht als Schreibübung, Slackline, das Knüpfen eines Rosenkranz oder eines Freundschaftsbändchens gehören dazu. Man kann auch gemeinsam eine Sitzbank gestalten, die nach dem Jugendtag auf dem Klostergelände einen Platz findet.

Ältere interessieren sich unter anderem für die Arbeit der Gefängnisseelsorger, der Bahnhofsmission oder die Lebenswelt auf anderen Kontinenten. Gemeinsames Singen und die Konzerte sind ebenfalls feste Bestandteile des Jugendtags, auf die sich die Jugendlichen freuen. Es gibt klassische Gitarrenmusik zur Nacht, christliche Musik und ein Konzert in der Vinzenzkirche mit Siegfried Gmeiner aus Ulm, „der hier in der Gegend wahrscheinlich schon jede Orgel gespielt hat“, mutmaßt Schwester Ruth. Der Organist kommt mit seinem Saxophon spielenden Sohn Matthias.

Eine Premiere erlebt der Jugendtag 2018 mit dem neuen Weihbischof Matthäus Karrer. Der Geistliche wird am Sonntag um 14 Uhr die Eucharistie im großen Zelt feiern. Man darf ein großes Fest des Glaubens erwarten.