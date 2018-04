Bildung Bunter Nachmittag an Ehinger Musikschule

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

Einen bunten Musikschulnachmittag erlebten Kinder und Eltern in der Ehinger Musikschule im Franziskanerkloster.

Im Ernst-und-Anna-Rumler-Saal des Franziskanerklosters haben die Zuschauer sehnsüchtig auf die kleinen Indianer der musikalischen Früherziehung gewartet, die mit ihrem Programm „Ein Tag im Indianerdorf“ am Samstag den Musikschulnachmittag eröffneten. „Es sieht so aus, als ob der Indianerhäuptling noch seinen Federschmuck ordnen muss“, meinte Musikschulleiter Michael Buntz nach der Begrüßung und schaute den Gang entlang. Als alles geordnet war, zogen etwa 40 Vorschulkinder Hand in Hand in den Saal ein und setzten sich in einen Kreis. Mindestens so viele Handys und Fotoapparate brachten sich in Stellung.

Der Indianerhäuptling Stiller Bär (Albert Bücheler) hockte sich an das Lagerfeuer und unterrichtete seine Nachwuchsindianer in der Zeichensprache. Man hörte auch ein Regenlied und gegen Mittag des Indianertags legte sich Stiller Bär vor seinem Zelt zu einem Nickerchen hin. Doch die quirlige Indianerbande wollte ihn nicht schlafen lassen. Unter der Leitung von Stephanie Gienger, Sabine Kruspel und Albert Bücheler klatschten, sangen und trommelten die Kindern der musikalischen Früherziehung aus Ehingen, Dettingen und Allmendingen. Zur Cowboy-Musik wagten sie ein Tänzchen. Jonathan Kruspel begleitete am Schlagzeug, Ulrich Kruspel am Klavier.

Nach der Aufführung erhielten die Preisträger der diesjährigen Wettbewerbe „Jugend musiziert“ ihre Auszeichnungen. In der anschließenden Instrumenteninformation tönte es über drei Stockwerke aus allen Unterrichtszimmern. Die Kinder zupften an den Saiten von Streichinstrumenten und bliesen in die Mundstücke von Saxophon und Trompete. Man hörte Klarinetten und Klavier, Cello und Akkordeons.

15 Lehrkräfte stellten insgesamt 27 Instrumente vor und manche Kinder liefen von einem Zimmer zum anderen, um alles zu erforschen. Siri (9) lernte bei Dietmar Huber zwar schon Klarinette, aber wollte trotzdem mal das Saxophon ausprobieren. Mit Akkordeons verschiedener Größe auf den Knien saßen die Kinder im Stuhlkreis rund um Ulrich Kruspel und drückten wild auf Tasten und Knöpfe. Mathilda staunte, als sie ohne Hinzuschauen einen Knopf mit Delle fand und dann aus dem Akkordeon etwas ganz anderes zu hören war. „Das ist aber schon ziemlich schwer“, sagte das Mädchen. Wie eine Königin im Unterhemd thronte die fast sechsjährige Nazanin auf der Klavierbank und probierte die Tasten aus.

Dass Becken und Trommeln empfindliche Instrumente sind, erfuhren die Kinder bei Lothar Dangel im Schlagzeugraum. Bongos und Trommeln übten auf die jungen Besucher einen verführerischen Reiz aus. Wer lieber zuhören wollte, konnte sich im Kreuzgang im Obergeschoss niederlassen und Schülerinnen der Musikschule beim Musizieren zuhören. Die Gesangsschülerinnen von Kinga Dobay ließen Musicalmelodien und Songs aus Filmen hören. Angelika Häger spielte Harfe und Lilly Rieger an der Querflöte ließ sich von Madlen Rieger am Klavier begleiten. Die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen hatte das Akkordeonorchester Allmendingen übernommen.