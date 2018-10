Ehrenamt Vom Motorradrennfahrer zum Hospizbegleiter

Ehingen / swp

Die Hospizgruppe Ehingen benötigt neue Mitarbeiter für die Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen. Dazu gibt es eine Auftaktveranstaltung mit dem früheren Motorradrennfahrer und Buchautor Michael Roth am Donnerstag, 25. Oktober, um 19 Uhr im Kolpinghaus. Roth erzählt, wie er zur Hospizbegleitung kam, und erklärt seine „Schmetterlingspoesie“. Das sind Gedichte, die er täglich schreibt. Seit fünf Jahren ist er Hospiz- und Trauerbegleiter.

Ute Häußler und ihr Team stellen an diesem Abend die Ausbildung vor. Sie umfasst alle wichtigen Punkte rund ums Lebensende wie Sterbephasen, Kommunikation, Rituale am Krankenbett und individuelle Trauerprozesse. Zudem befasst sie sich mit Lebensentwürfen der Teilnehmer, ihren Ressourcen, ihre Haltung zu Menschen und ihrer Selbsteinschätzung. Start der etwa einjährigen Ausbildung ist im Januar 2019, die Teilnahme ist kostenfrei. Voraussetzung sind Interesse am Thema und die Einstellung, sich auf eigene Prozesse sowie Prozesse in der Gruppe einzulassen.