Literatur Vom magischen Bügeln

Er habe beim Schreiben keinen Plot, erklärte Heinrich Steinfest nach seiner Lesung im Ehinger Buchladen. „Ich fange einfach an und höre wieder auf.“ Mit diesem scheinbar so einfachen Rezept schreibt Steinfest Jahr für Jahr ein neues Buch. Dabei treibe ihn eher der Schreibzwang als das leere Blatt, bekannte der 57-Jährige.

Jetzt ist „Die Büglerin“ herausgekommen. Es sind rund 300 Seiten Roman, die sich um ein großes Unglück ranken und das Leben der Heldin grundlegend wandeln. Tonia, die ihre ersten 14 Lebensjahre auf der Yacht ihrer Eltern verbrachte, ist alleinstehende Meeresbiologin und liebt ihre Nichte Emilie über alles. Sie geht mit dem Kind ins Kino und erlebt einen wild um sich schießenden Mann, den sie überwältigt. Aber Emilie wird von einer Kugel getroffen und stirbt.

Tonia hat das Gefühl, große Schuld auf sich geladen zu haben für die sie Buße tun muss. Sie verschenkt ihren ganzen Reichtum und fängt in einem Heidelberger Professorenhaushalt als Büglerin an. Der Verdienst ist spärlich. Tonia verlangt nicht mehr Geld, denn das spärliche und karge Leben ist Teil ihrer Buße.

Heinrich Steinfest las im Buchladen Passagen, die für den in Stuttgart und Wien lebenden Autor typisch sind. Der 57-Jährige entwickelt in seinen Sprachbildern unvermutete Korrespondenzen und abwegige Querverbindungen. Beim Schwimmen erlebt Tonia die Berührungen einer über sie schwappenden Welle beinahe sinnlich und der aufsteigende Dampf des Dampfbügeleisens erinnert sie an den Blas eines Wals.

Viele Bilder haben mit dem Wasser oder seinen Lebewesen zu tun. Skurrile Einfälle wie Tonias Widerwillen gegen Fischgerichte mischen sich mit einer Fülle an tröstlichen Weisheitssprüchen oder seltsamen Betrachtungen. So suggeriert Steinfest dem Leser, Angela Merkels Körperhaltung käme ihm so vor als habe sie gerade Mao Zedong geschluckt.

Füllhorn an Verschrobenheit

Betrachtungen über das Schwimmen mit dem Gemüsehändler sind präzise und doch seltsam. Am Ende der Lesung las Steinfest ein paar Zeilen über das Tango-Tanzen. „Der Begriff des Fehlers hatte aufgehört zu existieren, der Tanz war nicht fehlerlos, aber fehlerfrei“. „Und inmitten der Enge erlebte Tonia eine noble Distanz“. Steinfest malt Sprachbilder, die sich im Hirn des Hörers förmlich festsaugen.

Steinfest-Fans wurden wieder mit einem Füllhorn an Verschrobenheit belohnt. Und manche Zuhörerin erlebt vielleicht das Bügeln nach dem Lesen des Buches auch als Zusammenspiel von Materialität und Magie.