Ehingen Vom Leiden und Aushalten

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

Zwölf Frauen der „Schola feminea“ stimmten an Palmsonntag in St. Blasius unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Volker Linz geistliche Gesänge aus mehreren Jahrhunderten an. Ihnen war gemeinsam, dass sie von Tod und Leid und der Frage nach dem Leben nach dem Tod handelten. „Wir glauben, dass sich im Leiden und Sterben Jesu Erlösung ereignet hat“, sagte Pastoralreferentin Ulrike Krezdorn in der Passionsmusik. Die Sängerinnen stimmten die Liturgischen Gesänge vom Palmsonntag von Petr Eben (1929 – 2007) und Gregorianische Choräle an. Heinrich Schütz (1585 – 1672) war in dem Konzert ebenso vertreten wie der Choral „O Haupt voll Blut und Wunden“. Moderne Klänge hörte man von Josef Gabriel Rheinberger und Francis Poulenc. Zwischen den Liedern und dem Orgelspiel ging Ulrike Krezdorn mit Gedanken zur Passionszeit auch verbal in die Tiefe. Die Frage nach einem ungelebten Leben oder ungelebten Sehnsüchten könnte aufkommen: „Was bleibt, wenn das Leben zu Ende geht?“. In der vorösterlichen Zeit tauchten Dinge auf, die existenziell und sehr dicht sind. Ein Beispiel für das Leiden ist die Figur des Christus an der Geiselsäule, die in der Kirche steht. Ein abgemagerter Christus ist an eine Säule gekettet und schaut mit müdem Blick am Betrachter vorbei. Es gehe um ein stummes Erdulden, interpretierte Ulrike Krezdorn. In diesem Erdulden ist Jesus den Menschen nahe, die ebenfalls ein Leid erdulden.