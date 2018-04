Frühlingsfest Vom Dorfgeschehen in Gamerschwang

Vom Dorfgeschehen in Gamerschwang

Gamerschwang / swp

Gesang und Blasmusik standen auf dem Programm beim Frühlingsfest des Kirchenchor- und Gesangvereins „Cäcilia“ Gamerschwang am Samstag. Anita Winter, die Vorsitzende des Chors, begrüßte die Gäste im Dorfgemeinschaftsraum, unter ihnen auch die Schwarzwurst-Musikanten aus Öpfingen, berichtet Ortsvorsteher Josef Stiehle. Im ersten Teil des Programms präsentierten die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Dirigent Joachim Rampf Lieder wie die kleine „Passacaglia“, „Schön ist die Heimat“, „Adieu mein kleiner Gardeoffizier“ und ein Operetten-Potpourri aus dem „Schwarzwaldmädel“. Zum Abschluss des ersten Teils wurde gemeinsam mit den Gästen das Gamerschwanger Heimatlied gesungen. Den Auftakt zum zweiten Teil des Abends machten die Schwarzwurst-Musikanten aus Öpfingen unter Leitung von Christof Böllinger.

Über das Dorfgeschehen berichteten Anita Winter und Marianne Traub in ihrem Sketch „Die zwei Damen an der Bushaltestelle“. Das Finale des Abends bestritten die Männer des Chors zusammen mit den Schwarzwurst-Musikanten; sie präsentierten Lieder wie „Wohl ist die Welt so groß und weit“, „Kuschelpolka“, „Böhmischer Wind“, „Böhmischer Traum“, „Dem Land Tirol die Treue“ und „Auf der Vogelwiese“.