Ausstellung Vom Bussen bis nach Italien

Untermarchtal / Hermann Illenberger

Nach mehrjähriger Pause hat der Untermarchtaler Maler Josef Steiner in seinem Heimatort wieder eine Ausstellung seiner Bilder organisiert. Zuvor hatte es von Steiner vor einigen Jahren in der Raiffeisenbank in Ehingen und im Bad Buchauer Kurzentrum vergleichbare Ausstellungen gegeben. Mit mehr als 40 Exponaten stellt Steiner dem Publikum im ehemaligen Wartesaal des früheren Bahnhofs in Untermarchtal eine Auswahl seines Schaffens vor, die seit dem 29. Dezember und noch bis Sonntag, 20. Januar, zu sehen ist.

Josef Steiner hat das Maler­handwerk erlernt und sich als Autodidakt in der Kunstmalerei weitergebildet. Schon mit 19 Jahren wagte sich der heute 78-Jährige an die ersten Bilder, wie Steiner bei der Ausstellungseröffnung im Infozentrum in Untermarchtal erzählt hat. Und er ist bis heute bei seiner Lieblings-Freizeitbeschäftigung geblieben.

Querschnitt durch sein Schaffen

Viele Altersgenossen kennen „Beppo“ Steiner noch aus seiner Zeit als Fußballspieler und als erfolgreichen Fußballtrainer in der Region. Seine Bildmotive, die er jetzt in Untermarchtal ausstellt, zeigen einen Querschnitt von Landschaften, Blumen und Stilleben in Öl-, Acryl- und Aquarell-Farben. Es gibt Landschaftsbilder mit alpenländischen Motiven mit umgebenden Bergen, Seen, Wäldern und Häusern – und alles in stimmungsvollem Licht und Farbschattierungen. Der eigenartige Charakter der Bergwelt hat es Josef Steiner besonders angetan. Bilder aus Landschaften Italiens versprühen warme und weiche Farbtöne und erinnern an dortige Urlaubstage.

Heimatliche Darstellungen sind ebenso stimmungs- und eindrucksvoll und heben den Eindruck von Liebe zur Heimat im Detail hervor. Auch Bilder vom Bussen und der dortigen Kirche sind zu sehen, dazu Stilleben mit Früchten und Zeichnungen in Schwarz-Weiß.

Geöffnet ist die Aussstellung von Montag bis Samstag von 10 bis 16 Uhr und sonntags von 11 bis 16 Uhr.