Parteien Vom Alten Rathaus, Verkehr und Verwaltung

Allmendingen / WALTER KNEER

Walter Habrik, langjähriger Vorsitzender und Gemeinderat, hat es am Ende der Hauptversammlung der Freien Wähler in Allmendingen auf den Punkt gebracht, als er zu Florian Teichmann sagte: „Herr Bürgermeister, ich habe die Zeit gestoppt und ich glaube, Sie haben in den letzten sechs Minuten erfahren, wo sie ansetzen müssen.“ Es komme Unmut auf, sobald Anfragen an die Verwaltung nicht beantwortet oder Bürger vertröstet werden, ohne eine Antwort zu erhalten.

Gut 20 der insgesamt 35 Mitglieder waren am Donnerstagabend ins Gasthaus Kreuz gekommen und diskutierten mit dem Vorsitzenden Michael Glöckler unter anderem über die Sanierung des Alten Rathauses. „Überlegt euch gut ob ihr für die Sanierung des Alten Rathauses so viel Geld ausgeben wollt“, sagte Claus Dietz. Fraktionssprecher Leonhard Sontheimer verwies darauf, dass die Kosten von 900 000 Euro kein Problem für die Gemeinde darstellten, weil durch den Verkauf zweier Eigentumswohnungen und Mitteln aus dem Ausgleichstock die Kosten bewältigt werden könnten.

Karl Allgaier sen. bezweifelt, dass die Firma Denkinger ihren Firmensitz, wie zugesagt, nach Allmendingen verlegt. „Jetzt lassen wir doch die Firma erst einmal in Allmendingen richtig ankommen“, sagte Bürgermeister Teichmann. Sofern dann hinsichtlich des Firmensitzes Klärungsbedarf bestehe, werden man mit der Leitung sprechen.

Bei der Ladestraße fühlen sich einige Anwohner und Grundstücksbesitzer von der Gemeinde im Stich gelassen. So bemängelte ein Grundstücksbesitzer, dass eine zugesagte Besprechung über Planung und Anschluss der betroffenen Grundstücke nie stattgefunden habe. Außerdem wissen man bis heute nicht, welche Anschluss- und Anliegergebühren anfallen. „Seit drei Jahren warten wir schon darauf, etwas zu erfahren, geschehen ist nichts“, sagte ein Anwohner.

Nach den Wahlen (siehe Info) berichtete Kassier Hans Schrade über den Kassenstand. Einnahmen resultieren aus Mitgliedsbeiträgen, Ausgaben hätte man so gut wie keine. Es sei ein Polster für die Kommunalwahl 2019 vorhanden.

Bürgermeister Florian Teichmann nahm die Entlastung vor. Er bedankte sich für die Arbeit der Freien Wähler, die seit 34 Jahren im Gemeinderat Vertreter stellen. Teichmann dankte auch seinem Stellvertreter Manfred Huber und wünscht sich auch nach der nächsten Kommunalwahl starke Freie Wähler im Gemeinderat.

Wohnfläche vergrößert

Manfred Huber informierte seitens der Gemeinderatsfraktion über laufenden Bauprojekte. „Bei der Ladestraße war unsere Prämisse, Fußgänger, Radfahrer und Bus kommt vor dem Pkw.“ Das sei bei der Straßenführung berücksichtigt worden, damit die Ladestraße nicht zur Rennstrecke wird und andere gefährdet. Auf Vorschlag der Freien Wähler sei auf die geplanten Bushaltebuchten verzichtet worden. Nicht gefolgt sei der Gemeinderat dem Vorschlag, auf Parkplätze zu verzichten.

Bei der Seniorenwohnanlage, sagte Huber, wurde im gemeindeeigenen Gemeinschaftshaus durch eine von der Fraktion eingebrachte Planänderung die Wohnfläche von 18 auf 35.Quadratmeter pro Einheit erhöht.