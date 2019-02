Freizeit Vize-Weltmeister macht Urspring zum Dancefloor

Schelklingen / swp

Eine Koryphäe des Hip-Hop habe Sportlehrer Matthias Staller für einen zweitägigen Workshop an der Urspringschule gewinnen können, berichtet die Schule: Samy Böhner sei Hip-Hop-Vizeweltmeister 2010 und seit vielen Jahren als Choreograph in ganz Europa unterwegs.

Böhner kommt Mitte März, geübt wird in der Halle des Ganztageszentrums an der Urspringschule – am Samstag, 16. März, von 10 bis 12, von 14 bis 15.30 und von 16 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 17. März, von 8 bis 9.30 und von 10 bis 11 Uhr.

Der Gast wolle an den zwei Tagen den Bewegungsfreudigen der Urspringschule und externen Teilnehmern in mehreren Workshops unterschiedliche HipHop-Stile näherbringen. „Geniale Moves, schnelle exakte Bewegungen, Rhythmus-Gefühl und Spaß an der Musik“, heißt es in der Ankündigung.

Info Anmeldungen zum kostenpflichtigen Workshop auf Anfrage bei staller@urspringschule.de