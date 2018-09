Musik Virtuose aus Paris in Obermarchtal

Obermarchtal / ANNE HAGENMEYER-HOBEN

Ein prominenter Besucher hat am Sonntagabend auf der Holzey-Orgel beim dritten und letzten Konzert des Orgelseptembers im Münster in Obermarchtal musiziert: Jean-Pierre Leguay ist blind, lange Jahre war er Organist von Notre Dame in Paris und Leiter des Pariser Konservatoriums. Zuvor hatte er sich drei Tage haptisch und mit feinem Gehör mit der antiken Orgel in Obermarchtal vertraut gemacht und ihr dann Töne entlockt, von denen man nicht wusste, dass sie zur Orgel gehören. Außer Bach, Mendelssohn und Brahms spielte er eine eigene Komposition, bei denen er Töne in den Raum warf und man sich fragen musste, wie diese miteinander kommunizieren. Bei seinen Improvisationen bündelte er dann die Klänge zu einem gewaltigen Fluss mit großem Sog. Rund 160 Besucher ließen sich auf diese kosmische Reise ein und dankten dem Meister und Träger des Ordens der französischen Ehrenlegion mit großem Applaus. Leguay selbst zeigte sich begeistert vom Obermarchtaler Instrument, das er ganz mit dem Raum verbaut sieht und er sagt, dass er wegen des geringen Nachhalls sehr fein und filigran spielen konnte – ganz anders wie in der Halle von Notre Dame. An den Registern haben ihm Kustos Gregor Simon (links) und Walter Hirt, Kirchenmusikdirektor der Diözese, assistiert.