Kirche Vinzentinerinnen feiern Professjubiläum

Untermarchtal / Maria Bloching

Dies ist ein großer Tag für unsere Gemeinschaft“, begrüßte Generaloberin Schwester Elisabeth Halbmann die vielen Gäste in der voll besetzten Vinzenzkirche. Verwandte, Freunde und Wegbegleiter waren gekommen, um gemeinsam mit 25 der insgesamt 32 Schwestern deren Professjubiläum zu feiern. Vor 25, 40, 50, 60 und 65 Jahren haben sie auf den Ruf Gottes mit „Ja“ geantwortet und sich einem Leben in Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit verpflichtet.

Fünf Tage lang vorbereitet

Dieses Versprechen erneuerten sie im Rahmen des Festgottesdienstes, der von Weihbischof Thomas Maria Renz und sieben Pfarrern zelebriert wurde. Jahrzehntelang legten die Schwestern mit ihrem Wirken an unterschiedlichen Orten Zeugnis für ihre Treue zu Gott ab. Dafür wurde jeder Einzelnen Dank ausgesprochen. Fünf Tage lang hatte sich Renz vergangene Woche mit den Schwestern auf dieses Professjubiläum anhand von biblischen Betrachtungen vorbereitet. Für den Festgottesdienst wählte der Weihbischof den Schlüssel als Symbol für das Klosterleben der Schwestern. Er lud sie ein, sich an die Schlüsselerlebnisse in den vergangenen Jahrzehnten zu erinnern. Zurück zu dem Tag, als sich die Tür im Kloster Untermarchtal zum ersten Mal für die jungen Frauen öffnete und sich das Gefühl einstellte: „Jetzt gehör ich dazu, ich darf in dieser Familie bleiben“. Ein neuer Erfahrungsraum, neue Begegnungen, Beziehungen und Arbeitsbereiche warteten auf die Schwestern, die in all den Jahren Türen aufgeschlossen und aufgehalten, aber vielleicht auch zugeschlagen und verschlossen haben. „Vielleicht haben Sie sich zeitweise auch eine Hintertür offengehalten und nach Fluchtmöglichkeiten gesucht, vielleicht haben Sie sich ausgeschlossen gefühlt.“ Doch all diese positiven und negativen Erfahrungen machten das Leben aus und prägten es. Gott habe an 365 Tagen im Jahr Tag der offenen Tür: „Für jene Schwestern, die ihr 65-jähriges Professjubiläum feiern, also schon 23 725 Tage“. Und falle eine Tür zu, so öffne sich die nächste. In vielen Stationen wie etwa in Bad Wildbad, Bad Ditzenbach, Untermarchtal oder Tansania hätten sich diese Schwestern in den Dienst mit der Zuwendung zum Nächsten stellen lassen. So wie ihr selbstloses Wirken in Krankenhäusern und Kinderheimen, Alteneinrichtungen oder Kindergärten Spuren bei den Menschen hinterlassen habe, so habe Gott auch bei jeder einzelnen Schwester Spuren hinterlassen. Sie seien ihrer Berufung ein Leben lang gefolgt, seien eine Bereicherung für die klösterliche Gemeinschaft, für die Gesellschaft und ihre Mitmenschen. Am Nachmittag schloss eine feierliche Vesper den Tag ab.