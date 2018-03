Zur Person Vinzentinerin in der Landesschau

Untermarchtal / eb

Schwester Hanna Maria vom Kloster der Vinzentinerinnen in Untermarchtal ist am Montag, 26. März, zu Gast im Studio der Landesschau Baden-Württemberg (SWR-Fernsehen, 18.45 bis 19.30 Uhr). Die Wirtschaftswissenschaftlerin, die mit bürgerlichem Namen Janina Greifzu heißt, wuchs in einer protestantischen Familie in Thüringen auf und kam zum Studium der Wirtschaftswissenschaften an die Uni Hohenheim. Sie führte ein weltliches Leben – bis sie eines Tages beschloss, ins Kloster zu gehen. In der Landesschau erzählt sie unter anderem, wie im Kloster das Osterfest begangen wird.