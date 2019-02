Fasnet 2019 Ehinger Fasnetsbus: Vier Fahrer erzählen

Busfahrer Daniel Gumper vom Busunternehmen Bottenschein freut sich schon auf seinen nächtlichen Dienst am Glombigen in Ehingen. © Foto: Emmenlauer

Die Busfahrer Ralf Wasner, Alexandra Fischer und Josef Moll, die den Fasnetsbus am Glombigen in Ehingen fahren, mit Bayer-Geschäftsführer Eckhard Werner (Zweiter von links), gehen ihren Dienst gelassen an. © Foto: Emmenlauer

Ehingen / Renate Emmenlauer

Der Ehinger Fasnetsbus ist am Glombigen etabliert. Vier Busfahrer erzählen von den Fahrten und Erlebnissen mit den Fahrgästen.

Seit fünf Jahren schiebt Daniel Gumper jedes Jahr Dienst am Glombigen in Ehingen. Der 26-Jährige ist Busfahrer bei Bottenschein. „Der Abend geht immer super entspannt ab.“ Sogar die letzten Mitfahrer in der Nacht seien angenehm. „Das ist ein richtig schönes Miteinander, auch wenn so mancher über den Durst getrunken hat.“

Gumper ist bei der Ehinger Narrenzunft Eschengeister Mitglied, er fährt deshalb meist im Häs und legt für die Busgäste noch Fasnetsmusik auf. Daniel Gumper, der die Linie sechs fährt, kann sich noch an keinen Fall erinnern, an dem ein Fahrgast richtig ausfällig geworden ist. „Wenn mir einer dumm kommt, versuche ich es immer auf die nette Art und mit gut zureden. Das funktioniert eigentlich immer.“ Von den Fahrgästen bekommt er vor allem viele Süßigkeiten, das ein oder andere Küsschen war auch schon dabei, sogar Handynummern von jungen Frauen.

Seit den Anfängen des Ehinger Fasnetsbusses fährt auch Bayer Reisen am Glombigen. Das Busunternehmen hat für den Fahrdienst am Haupttag der Ehinger Fasnet wieder sechs Linien übernommen. Von den sechs Fahrern sind, wie seit Jahren, schon Ralf Wasner, Alexandra Fischer und Josef Moll im Einsatz. Die Drei gehen ihre Schicht am Glombigen gelassen an. Man wisse ja, auf was man sich an so einem Abend einlässt. „Da braucht man eben ein bisschen Fingerspitzengefühl“, sagt Ralf Wasner. Zumal der eine oder andere, der über den Durst getrunken hat, schon auch mal aggressiv werden kann. „Aber das ist eher selten.“

Fasnet ist kein Alltagsgeschäft

Und ja, mehrmals schon haben die Drei den Mageninhalt wegputzen müssen, den ein Betrunkener auf Sitze oder Boden hinterlassen hat. „Das kann man halt nicht ganz verhindern, wenn einer zu viel Hochprozentiges intus hat“, sagt die Ehingerin Alexandra Fischer. Vergangenes Jahr sei so einer mitgefahren, der aber hatte es – immerhin – bis zum Eimer geschafft. „Wir verteilen schon gerne auch mal Spucktüten, um schlimmere Ausmaße zu verhindern“, sagt auch Bayer-Geschäftsführer Eckhard Werner.

Busfahrer Josef Moll und seine Kollegen wissen, dass die Fasnet kein Alltagsgeschäft ist. Doch für Moll gilt: „Die meisten Leute sind richtig nett. Und viele haben für uns Nervennahrung in Form von süßen Leckereien parat.“ Die Schnäpsle, die ihm seine Fahrgäste immer mal wieder anbieten, rührt er natürlich nicht an.

Fasnet in Ulm und Alb-Donau-Kreis Selbstversuch: Mit den Hilmahexen auf dem Narrensprung Die einen lieben ihre Narrenzunft, die anderen können mit Fasnet nichts anfangen. Unsere Redakteurin zählte sich zur letzteren Gruppe – bis sie selbst zur Hexe wurde.

Das Busfahrer-Trio hat die Erfahrung gemacht, dass die letzten zwei Heimfahrtermine die mit den meisten Fahrgästen sind, vor allem mit bunt gemischtem Publikum, auch bei der Lumpensammlerfahrt um 4 Uhr nachts. So mancher singe oder musiziere mit einem Instrument. Die drei Busfahrer verzichten auf musikalische Beschallung der Fahrgäste.

Klasse finden sie die Einrichtung der Ehinger Stadtverwaltung, die am Glombigen im Bürgerbüro immer ein Busfahrerstüble mit Speis und Trank einrichtet. Übrigens deckt auch Rösch Reisen aus Ringingen zwei Linien ab. An- und Abfahrt für alle Linien ist in der Lindenstraße vor dem Bürgerbüro.

