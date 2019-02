Bildung Vielfältige Aktivitäten in der Schule

Allmendingen / RENATE EMMENLAUER

Eine Gemeinschaftsschule mit zwei Standorten, gleichem Profil, einem engagierten Kollegium und dem Ziel, den Schülern einen optimalen Unterreicht zu bieten – so präsentierte Schulleiter Jürgen Haas das Leitbild der Gemeinschaftsschule Schelklingen-Allmendingen beim zweiten Tag der offenen Tür.

Lehrkräfte, Schüler, Eltern und der Förderverein hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um den Besuchern in Allmendingen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten zu geben. Die Bildungsregion im Alb-Donau-Kreis war ebenso vertreten wie der Gewerbeverein. Er bot Informationen zu Betrieben, die Allmendinger Firma Rampf warb für Praktika und Ausbildungsplätze. Als Zeichen der Verbundenheit zur Gemeinschaftsschule waren der Allmendinger Bürgermeister Florian Teichmann und sein Schelklinger Kollege Ulrich Ruckh vor Ort. Die Resonanz am Nachmittag war groß. Einen schwungvollen musikalischen Auftakt lieferte die Schulband. Danach gab es einen simulierten Erste-Hilfe-Einsatz durch das Deutsche Rote Kreuz mit Horst Klingenberg und Harald Widmann vom Ortsverein Schelklingen sowie Marcel Martin vom Ortsverein Blaustein. Fachlehrer Valentin Gombold und eine Schülerin stellten sich als Verletzte zur Verfügung. Viel Beifall erhielten die frischgebackenen Schulsanitäter aus den Klassen fünf bis sieben, als ihnen die Bescheinigungen und Urkunden überreicht wurden. Schulsanitäter sind Nteniz Moustafa, Erva Cüskün, Vanessa Kondzialka, Vuslatcan Coskun, Daniel Ivanov, Lucas Baur, Kimi Venis, Magnus Walter, Kai Sameisla, Jana Akperow, David Ferreira, Nevio König, Marius Roller, Sara Jerke und Erik Fischer. Geleitet wird die Erste-Hilfe-AG von Lehrerin Katrin Scholz, die Sanitätsausbildung hat DRK-Ausbilder Horst Klingenberg in 14 Übungsstunden übernommen. Einen Rettungsrucksack spendete die Barmer Ersatzkasse. Nach einem Basketballmatch in der Turnhalle, in dessen Rahmen einige Zweitliga-Basketballer von Ehingen Urspring eine Autogrammstunde gaben, zeigten die Schulsanitäter gleich mal, was sie in ihrem Kurs gelernt haben.

Künftige Fünftklässler und deren Eltern durften das „Offene Lernbüro“ kennenlernen, überdies einen Querschnitt der Arbeit im Kunstraum oder im Technikbereich, etwa, wie man einen Computer sinnvoll recycelt. Der Raum der Stille, der drei Mal in der Woche in der ersten großen Pause im Ganztagesgebäude angeboten wird, lud zu Fantasiereisen ein, in der Lernküche im neuen Fach „AES“ (Alltag, Ernährung, Soziales) durften die Besucher Gebäck herstellen. Im Eltern-Café konnte man bei Kaffee und Kuchen miteinander locker ins Gespräch kommen. Schulleiter Jürgen Haas sagte: „Das war ein sehr gelungener Infonachmittag. Wir arbeiten trotz der zwei Standorte unkompliziert und konstruktiv zusammen.“ Begeistert war er über die Teilnahme des Gewerbevereins und der Firma Rampf als Bildungspartner. Zu den Anmeldungen der Fünfer für die Gemeinschaftsschule zeigte er sich zuversichtlich, eine solide Klasse zusammenzubekommen.