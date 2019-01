56. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ Musik: Viele Talente bei „Jugend musiziert“ in Ehingen

Ehingen / Christina Kirsch

Am Wochenende stand Ehingen beim 56. Wettbewerb „Jugend musiziert“ ganz im Zeichen der Musik junger Nachwuchsmusiker, die sich einer Jury stellten.

Eltern hatten Ablaufpläne in der Hand oder studierten Ergebnislisten. Mütter von Siebenjährigen trugen die Geigenkästen ihrer Kinder und überall wuselten Betreuer oder Musiklehrer herum. In Ehingen fand an zwei Tagen der 56. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in der Lindenhalle, im Ernst-und-Anna-Rumler-Saal des Franziskanerklosters und in der Aula des Johann-Vanotti-Gymnasiums statt. Rund 20 Juroren beurteilten insgesamt 151 Teilnehmer in den ausgeschriebenen Kategorien wie Violine solo, Schlagzeug solo, Kammermusik, Violoncello und Klavier, Violoncello solo oder auch Duo Klavier und ein Holzblasinstrument beziehungsweise Klavier und ein Blechblasinstrument.

Alle vier Jahre ist Ehingen einer der Austragungsorte. „Wir rotieren in der Reihenfolge Ulm, Biberach, Ulm, Ehingen“, sagte die Regionalvorsitzende Christine Ehret. Die Leiterin der Ulmer Musikschule freut sich, dass sich Kinder und Jugendliche trotz vieler anderen Verpflichtungen immer noch dafür begeistern, ein Instrument zu erlernen und intensiv zu proben. „Wir hatten vor drei Jahren in den fast gleichen Kategorien 129 Teilnehmer“, sagte Ehret. „In der Vorbereitung lernen die Schüler unglaublich viel“, wusste die Vorsitzende.

Bläser und Klavier beliebt

Sowohl die Bläser als auch das Klavier seien für Musikschüler attraktiv und bei den Wettbewerben gut vertreten. Wie zu hören war, kommen die Musiklehrer und auch die Schüler gerne nach Ehingen. „Der Saal klingt einfach super“, sagte am Samstagmorgen Dieter Kraus während der Akustikprobe im großen Saal der Lindenhalle. Der Musiker und Musiklehrer begleitete seine Saxophon-Schüler zum Wettbewerb und rauschte mit einem vollen Kaffee-Becher an, um sich morgens zu stärken. Jeder Wettbewerbsteilnehmer hatte die Möglichkeit, sich fünf Minuten lang vor dem Wettbewerb im Saal einzuspielen, um die Wirkung des Raumes wahrzunehmen. Dabei gaben die Lehrer letzte Tipps, rückten Notenständer zurecht, verwiesen auf das Stimmen des Instruments oder beruhigten die Jugendlichen. Vor allem die ganz kleinen Teilnehmer schienen jedoch die Ruhe weg zu haben. Dagegen waren einige Eltern nervös und checkten noch im letzten Moment, ob alles passte.

Schlagzeuger in Aula des Gymnasiums

Bei der Anmeldung bekamen alle einen Glückskäfer aus Schokolade und im Johann-Vanotti-Gymnasium stand für empfindliche Ohren eine Schachtel mit Ohrstöpseln bereit. „Jeder aus der Jahrgangsstufe eins muss bei so einem Ereignis einmal helfen“, erklärten die Schüler, die Aufsicht hatten. An allen Wertungsstätten waren etwa 40 Helfer in mehreren Schichten eingeteilt, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Als ideal empfanden die Schlagzeuger die Aula des Gymnasiums, „weil man dort direkt vorfahren kann und die Instrumente ebenerdig hinein transportieren kann“, sagte Christine Ehret. Die meisten Schlagzeuger brachten ein umfangreiches Schlagwerk mit Pauken, Trommeln und Marimbaphonen mit. Vor jedem Wettbewerbsblock begrüßte der Jury-Vorsitzende die Teilnehmer, Eltern, Zuhörer und die Lehrer. Beim Vortrag durften auch Eltern weder fotografieren noch filmen, um die Musiker nicht zu irritieren. „Dieser Wettbewerb ist jedes Mal spannend und aufregend“, sagte der Ehinger Musikschulleiter Michael Buntz. „Jeder strengt sich an und hat die gleichen Chancen“.

