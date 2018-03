Schulanmeldung Viele Schulen zeigen sich zufrieden

Region / jad, ben

Unter den weiterführenden Schulen in Ehingen verzeichnen das Johann-Vanotti-Gymnasium und die Realschule Ehingen erneut einen großen Zulauf. Auch für die Michel-Buck-Schule und die Längenfeldschschule ging gestern die Anmeldung für die künftigen Fünftklässler mit stabilen Zahlen zu Ende.

„Wir sind zufrieden“, sagte Schulleiter Wolfgang Aleker zu den 131 Anmeldungen am Johann-Vanotti-Gymnasium. „Es gibt wieder fünf ordentliche Klassen.“ Sehr viele Anmeldungen seien diesmal aus Munderkingen dabei. Es gibt auch einige Schüler mit einer Realschulempfehlung und auch mit einer Werkrealschul-Empfehlung. Letzteres sehe der Schulleiter jedoch mit Sorgen.

Ähnlich wie im Schuljahr zuvor sehen die Anmeldezahlen an der Realschule in Ehingen aus. Alexander Bochtler lagen 112 Neuanmeldungen vor. „Wir sind super zufrieden“, sagte der Rektor. Er rechne wieder mit vier fünften Klassen.

Weber: Optimal für Lerngruppen

An der Längenfeld-Gemeinschaftsschule haben sich 41 Schüler angemeldet. „Damit sind wir gesichert zweizügig“, sagte Schulleiter Max Weber, der sich ebenfalls zufrieden zeigte. Auch die Zahl der Anmeldungen sei optimal für die Lerngruppen geeignet. Mehr als die Hälfte der angemeldeten Schüler komme von Grundschulen außerhalb von Ehingen, unter anderem aus Rißtissen und Öpfingen, sagte Weber.

An der Michel-Buck-Schule, der Ehinger Werkrealschule, gibt es wie auch im vergangenen Schuljahr wieder 19 Anmeldungen. „Wir sind zufrieden“, kommentierte Schulleiterin Dagmar Fuhr. Die Mindestzahl für eine Klassenbildung liege bei 16 Schülern – „und wir sind deutlich drüber.“

An der Franz-von-Sales-Realschule in Obermarchtal gibt es 84 Anmeldungen und damit wieder drei fünfte Klassen. Der Schulverbund Munderkingen war gestern laut Rektorin Jutta Braisch noch am Auswerten der Anmeldungen für die Realschule und die Gemeinschaftsschule.

An der Gemeinschaftsschule Allmendingen/Schelklingen haben sich aktuell 14 Schüler angemeldet. Bei vier weiteren Schülern sei die Anmeldung derzeit noch offen. „Im Moment sind wir noch nicht zufrieden, aber es gibt immer Nachzügler“; schreibt Schulleiter Jürgen Haas zur Situation. Man sei aber insgesamt sicher, eine Klasse zusammen zu bekommen.