Tag der offenen Tür Viele kommen zum Bauhof

Munderkingen / swp

Dass bei sommerlichen Temperaturen doch so viele Besucher am Sonntag zum Tag der offenen Tür des Bauhofs in Munderkingen gekommen sind, hat dessen Leiter Kurt Fues und die neun Mitarbeiter sehr gefreut. Unter schattenspendenden Sonnenschirmen wurden 300 Mittagessen an die Besucher serviert, jeweils zur Hälfte saure Kutteln oder Steaks mit Beilagen. Die Interessenten schauten sich um, was es im Bauhof an Maschinen und Geräten gibt, vom Traktor bis zum Unimog und vom Schneepflug bis zum Fugenschneider. Im Gespräch mit den Bauhof-Mitarbeitern und auf Schautafeln gab es Informationen über die Aufgaben des Bauhofs von der Pflege der Bäume in der Stadt bis zur Reinigung der Einlaufschächte. Manche nutzten auch den Pendelbus zur Munderkinger Wasserförderung im Tannenwald, wo es einen Blick hinter die Kulissen der Wasserversorgung gab.

Im Bauhof buddelten Kinder im Sandkasten, freuten sich über das Karussell oder fuhren mit dem Mini-Unimog über den Hof. Den hat der Bauhof neu und bis zum Brunnenfest, sagt Kurt Fues, soll er auch aufs Kinderkarussell montiert sein.