Beteiligung Viele Hände bewirken viel

Ehingen / Christina Kirsch

Das Ehrenamt hat viele Namen und Gesichter“, sagte Oberbürgermeister Alexander Baumann bei der Eröffnung der Woche des bürgerschaftlichen Engagements. Im Netzwerk Ehrenamt der Lokalen Agenda engagieren sich die unterschiedlichsten Bürger. Das zeigte sich auch im Programm der Woche. Einheimische und zugezogene Menschen zeigen am Donnerstag bei einer Führung ihre Lieblingsorte und der Freundeskreis Migranten feiert ebenso sein Jubiläum (wir haben berichtet) wie der Kinderschutzbund. Der Demografiebeauftragte Thaddäus Kunzmann spricht am Montag, 24. September, über die „Bedeutung des Ehrenamts im demografischen Wandel“. Und zum Abschluss wird Improvisationstheater geboten.

Starke Bilder

Die Vorbereitungen zu der Woche begannen jedoch schon um Weihnachten 2017. „Da haben wir verschiedene Einrichtungen und Schulen gebeten, uns zu dem Motto der Woche ,Ehrenamt macht stark’ Bilder zu malen“, erläuterte Gudrun Reuther, die Sprecherin des Netzwerks Ehrenamt. Rund 80 Bilder kamen dabei zusammen. Eine Jury aus Ehrenamtlichen, Bürgermeister Sebastian Wolf und Volker Sonntag als Kunstlehrer suchten geeignete Motive heraus, die sich zu Postkarten drucken ließen. Die Karten zeigen ehrenamtliches Engagement auf eindrückliche und leicht verständliche Weise. Da schiebt ein Kind einen Rollstuhl und ein anderes Kind nimmt einen Opa an der Hand, damit beide unter einem Regenschirm Platz haben. Das Motiv, welches die Citylight-Plakate in der Stadt schmückt, zeigt bunte Kinderhände, die sich zu einem Kreis formen. Im Bürgerhaus ist eine Ausstellung mit den Bildern zu sehen und die Postkarten werden kostenlos verteilt.

„Machen Sie was aus den Karten“, forderte Ursula von Helldorff, die Moderatorin des Arbeitskreises Soziales, die Besucher der Eröffnungsveranstaltung auf. „Schicken Sie sie an jemanden, mit dem Sie schon lange keinen Kontakt mehr hatten.“ Das Ehrenamt sei heute breiter aufgestellt als früher, sagte Ursula von Helldorff, die zu den Schnupperangeboten zum Abschluss der Woche am 27. September einlud. In der Postkartenjury war auch Jürgen Joos, der Personalleiter der Firma Liebherr, vertreten. „Wir haben persönliche Erfahrungen, was das Ehrenamt bedeutet, weil wir eine autistische Tochter haben“, sagte Joos. Mit großem Einfühlungsvermögen stellte Jürgen Joos die kleinen Künstler vor, die die Postkartenmotive gestaltet hatten.

Knallige Farben

„Ich mag knallige Farben und deshalb ist mein Bild auch knallig geworden“, sagte die Fünftklässlerin Lisann Marie Ruppenthal, die einen singenden Chor gemalt hatte. Als ein „Motiv mit Grazie“ bezeichnet Jürgen Joos das Bild von Cihan Özsoy, der auf einer stilisierten Treppe zwei Strichmännchen zeichnete, die sich die Hand reichen. Vom Wohnpark St. Franziskus und der Werkgemeinschaft Ehingen der St. Elisabeth-Stiftung kam ein Gemeinschaftswerk mit bunt bemalten Händen, die zu einer gemeinsamen Mitte finden. „Sehr schnell fiel unsere Entscheidung für das Motiv des Citylight-Plakats“, sagte Jürgen Joos. Ann-Christin Schubert, Andrea Held und Maren Rapp waren mit Kinderschutzbund-Kindern in die Kreativwerkstatt gegangen und hatten zunächst Bilder ihrer Hände ausgeschnitten, die sie rund um einen stilisierten Kuchen gruppierten. „Die Kuchenstücke in der Mitte zeigen, dass man ja beim Ehrenamt auch etwas zurück bekommt“, sagte Ann-Christin Schubert bei der Vorstellung des Motivs.

Die Eröffnungsfeier wurde von Volker Frank und seinem Saxophon-Ensemble musikalisch gestaltet.

Info Das Programm der Woche des Bürgerschaftlichen Engagements findet sich unter www.lokale-agenda-ehingen.de und in den ausgelegten Flyern.