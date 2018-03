Tradition Viele Gäste kommen zum Ostermarkt

Emeringen / Dietmar Burgmaier

Zu Hunderten sind die Gäste aus der Region am Sonntag nach Emeringen ins Bürgerhaus zum dortigen Ostermarkt geströmt. Die örtliche Frauenrunde hatte zum fünften Mal zu dieser Veranstaltung eingeladen. Den ganzen Sonntag über lud der kleine Markt zum Stöbern und Kaufen ein: Angeboten wurden unter anderem von den Frauen selbst gebastelte Handpalmen; außerdem präsentierten mehrere Aussteller aus der Region Leckeres und Schönes aus eigener Herstellung. Maria Wiker aus Emeringen hatte Gebäck und Schmalztöpfle vorbereitet, Franz Vezonik aus Hayingen verkaufte Holzhasen, Manuela Schrodi aus Zwiefalten bot Gestecke an. Anke Krallmann aus Heudorf gestaltete für den Markt in Emeringen Dekoratives mit Tiermotiven, darunter viele Frösche. Klaus Gairing aus Oberstadion bot mit seiner Familie Deko-Artikel aus Holz an. Alexandra Ostheimer aus Untermarchtal hatte schöne Strickartikel gefertigt.