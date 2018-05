Straße Viele Fragen zum Ausbau der Ortsdurchfahrt

Schmiechen / Bernhard Raidt

Im Mai beginnen die Arbeiten zum Ausbau der Ortsdurchfahrt. Umleitungen und Sicherheit beschäftigt die Schmiechener.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Schmiechen wird die Bürger die nächsten eineinhalb Jahre in Atem halten. Rund 300 Bürger informierten sich am Montagabend in der Turnhalle über das Großprojekt – und sie hatten eine Menge kritischer Fragen mitgebracht. Zunächst stellte Ingenieur Frank Ludwig die Planungen vor. Schelklingens Bauamtsleiter Markus Schmid präsentierte die vorgesehenen Umleitungsstrecken (siehe Info) und beantwortete gemeinsam mit Ortsvorsteherin Kerstin Scheible und Bürgermeister Ulrich Ruckh die Fragen.

Bis Ende 2019 wird die Straße ausgebaut. Beginnen sollen die Arbeiten noch im Mai – noch fehlt aber ein wichtiger Zuschussbescheid. Wie berichtet, ist unter anderem ein neuer, breiter Radweg entlang der Straße eingeplant – wichtig, da viele Radfahrer auf dem Donauradweg im Ort unterwegs sind. Auch an der Schmiech im Ort wird mit Flussbausteinen Neues geschaffen.

„Wie Gürtel und Hosenträger“

Ein Thema, das die Bürger enorm beschäftigte, war die Sicherheit. So forderte ein Bürger Ampeln an den Zebrastreifen, die den Übergang über die neue gestaltete Ortsdurchfahrt sichern sollen. Ampeln an Zebrastreifen seien wie „Gürtel und Hosenträger“, sagte Bürgermeister Ruckh – beides zusammen werde kaum genehmigt. Man sei froh, dass die Behörden den Fußgängerüberwegen im Ort überhaupt zugestimmt hätten, sagte Ruckh – das sei nicht unbedingt selbstverständlich, oft sei dafür ein schwerer Kampf notwendig.

Wie es mit den Blitzern sei? Ob da welche kämen?, fragte ein Bürger. Er erwähnte auch die beiden Attrappen, die einst als Maischerz in Schmiechen aufgestellt wurden, und immer noch Auto- und Lkw-Fahrer auf die Bremse treten lassen. Die Leitungen werden vorbereitet, berichtete Bauamtsleiter Schmid – die Entscheidung, ob Blitzer aufgestellt werden, werde nach dem Bau der Ortsdurchfahrt fallen.

Nach vielen Fragen zu Sicherheitsaspekten betonten Schmid, aber auch Ortsvorsteherin Scheible, dass eine Fachfirma extra ein Sicherheits-Audit für die Baupläne gemacht habe und sie für gut befunden habe. Manche Bedenken gingen dem Bürgermeister auch zu weit – man habe bei den Planungen alles mögliche getan, um die neue Straße so sicher wie möglich zu machen. Ein gewisses „allgemeines Lebensrisiko“ sei trotz bester Planung eben immer vorhanden.

„Schmiechener schaffen das“

Ortsvorsteherin Scheible zeigte Verständnis, dass die Bürger die Umleitungsstrecken als kompliziert empfanden und sie teils harsch in Frage stellten. Aber die Lage Schmiechens sei eben enorm schwierig – im Tal, mit nur einer Hauptverkehrsachse, mit zwei Bahnlinien. „Wir haben alles versucht, die Umleitungen so gut wie möglich hinzubekommen“, sagte sie. Teils muss auch eine Hecke entfernt werden, damit die Autos durchkommen. Planer Ludwig wies im Übrigen noch darauf, dass bei den Bauarbeiten auch Breitbandkabel verlegt werden – Hausbesitzer könnten sich überlegen, das Datenkabel gleich ins Haus legen zu lassen. „So günstig wie jetzt wird es nicht mehr“, sagte Ludwig.

Nach vielen Bedenken appellierte ein Bürger, doch das Gute an den Plänen zu sehen. So lange warte Schmiechen schon auf die Ortsdurchfahrt, nun komme sie endlich. Die Bauzeit werde lästig und schwierig. „Aber wir sind Schmiechener, wir schaffen das.“