Vereine Viele finden bei den Landfrauen eine Heimat

Öpfingen / Renate Emmenlauer

Bürgermeister Andreas Braun war es bei der Jahreshauptversammlung der Öpfinger Landfrauen am Mittwoch ein Herzensanliegen, danke zu sagen. Einmal für die Pflege des Blumenschmucks an der Donaubrücke und der Blumenkästen am Rathaus, aber auch für ihren Beitrag für Familien: Denn einige Landfrauen stricken die Söckchen für die Neugeborenen-Tasche, die Familienbesucherin Waltraud Marx den Eltern vorbeibringt. „Hier finden viele Frauen eine Heimat. Machen Sie weiter so.“

Vorsitzende Karin Traub ließ im Gemeindehaus St. Martin das Vereinsjahr 2017 Revue passieren. Bei elf Veranstaltungen wurden 360 Frauen gezählt. Ihr Anliegen: „Wir sind zwar eine tolle Truppe und noch sehr aktiv. Dennoch brauchen wir jüngeren Nachwuchs“, sagte Karin Traub. Auch sie dankte dem Blumenpflegeteam, den Fahrerinnen bei Ausfahrten, den Sockenstrickerinnen, den Kuchenbäckerinnen, Dekorationsdamen und allen anderen, die sich engagieren.

Das Angebot reichte laut Bericht von Schriftführerin Zita Schiller von Winterwanderung, Strick- und Spieleabenden, närrischem Kaffeekränzle, Weltgebetstag, Teilnahme am Frauenfrühstück des Kreisverbands, Theater beim Ortsverein Heroldstatt, Nikolausfeier, Abschlussabend, Maiandacht sowie Workshop zur Fußpflege, Kochen mit Kürbis, Halbtagesfahrt bis zum Ausflug mit den Landfrauen Gamerschwang. Schatzmeisterin Roswitha Strahl meldete einen guten Kassenstand.

In diesem Jahr, kündigte Karin Traub an, steht ein Vortrag über Pflanzen an (11. April), am 28. April findet die Jahresabschlussfeier statt, die auch als kleines Jubiläumsfest gefeiert wird. Am 19. Mai ist Betriebsbesichtigung auf dem Erdbeerhof Mall, am 4. Juli ist der Ausflug geplant.