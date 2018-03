Viele Bürger verfolgen die Kandidatenpräsentation in Obermarchtal

Bernhard Raidt

Bürgermeisterwahl Wer nimmt bald auf dem Chefsessel im Obermarchtaler Rathaus Platz? Das hat gestern Abend enorm viele Bürger interessiert. Die Halle in Obermarchtal war mit 450 Zuhörern gefüllt, als sich die vier Kandidaten den Wählern vorstellten und Fragen beantworten. Nacheinander traten Hans-Peter Eller, Martin Krämer, Markus Buck und Fridi Miller ans Rednerpult, um sich und ihre Pläne für die Gemeinde vorzustellen. Der amtierende Bürgermeister Anton Buck hatte zuvor zu einem fairen Dialog aufgerufen. Am 25. März ist Wahl, dann wird sich zeigen, welcher Bewerber den besten Eindruck hinterlassen hat. Ein ausführlicher Bericht über die Vorstellungsrunde in Obermarchtal folgt.