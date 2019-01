Feuerwehr Viele Brände prägen das Jahr der Öpfinger Wehr

Öpfingen / Renate Emmenlauer

Die Öpfinger Feuerwehr musste bei 28 Ernstfällen ausrücken, davon zwölf Mal zu Bränden, ferner zu 16 Hilfeleistungen. Letztere reichten von Hochwasser, Türöffnung, Brandwache, Öl- und Kraftstoffspuren beseitigen, Verkehrsunfällen bis zur Tierrettung. Wobei das Jahr 2018 durch die Brände geprägt war. So gab es etwa einen Kellerbrand im April, den Gebäudebrand in der Oberdischinger Straße, wenige Tage danach den Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen sowie am ersten Weihnachtsfeiertag den Gebäudebrand ebenfalls in der Oberdischinger Straße. Überdies habe die Wehr bei drei Bränden die Kollegen in Oberdischingen unterstützt, berichtete Kommandant Stefan Munding.

Lob für Einsatzsärke

Außer den Einsätzen seien 13 Übungen abgehalten worden, wobei sich Munding mit der Teilnahme nicht zufrieden zeigte. Um dem entgegenzusteuern, muss künftig jeder Aktive mindestens 50 Prozent Übungsbesuch nachweisen. Bei Nichterreichen werde man im Folgejahr aus der Alarmierung rausgenommen. „Es ist im Ernstfall immer wieder in punkto Professionalität, Schnelligkeit und Umgang mit der Ausrüstung deutlich zu sehen, wer regelmäßig bei den Proben dabei ist und wer nicht“, stellte er klar. An allen Übungen teilgenommen haben Stefan Beer, Daniel Semmelmann und Stefan Munding. Gleichwohl vergab Munding großes Lob für die Einsatzstärke im Ernstfall.

Intensiv vorangetrieben hatte der Kommandant mit einigen Kameraden die Brandschutzerziehung im Kindergarten und in der Grundschule. Auch ein Familientag fand am Feuerwehrgerätehaus statt, zudem beteiligte sich die Wehr am Ferienprogramm der Gemeinde. Als sehr gelungen bezeichnete Munding die Hauptübung am Oberen Schloss.

Schriftführer Dominik Maier lieferte einen detaillierten Abriss aus dem vergangenen Jahr. Wiedergewählt als Kassenprüfer wurden Daniel Braun und Stefan Kneißle. Sieben Kameraden gehören der Altersabteilung an, die erneut mit den Aktiven gesellige Stunden verbracht hatten. Die „Altgedienten“ verbuchten aber auch selbst einige Unternehmungen, wie Bernhard Dotz sagte.

Mit sieben Jungs bei der Jugendfeuerwehr, die in Rißtissen mit ausgebildet wird, braucht einem um die Zukunft der heimischen Wehr nicht bange sein. Tobias Werner und Jannik Gerdes ließen das beachtliche Pensum der Jugend Revue passieren.

Bürgermeister Andreas Braun zeigte sich stolz über den Nachwuchs. Da der aktuelle Standort für Bauhof und Feuerwehr auf Dauer nicht ausreiche, müsse man mittelfristig eine andere bauliche Lösung finden, signalisierte er. Abschließend bedankte sich Braun bei der Feuerwehr. „Ich bin stolz auf euch. Bleibt weiter so engagiert dabei.“