Ehingen Viel Beifall für die Bremer Stadtmusikanten

Ehingen / Herbert Geiger

An dem Klassiker der Gebrüder Grimm ist bisher noch kaum ein Kind vorbeigekommen: Etwa 150 Kinder haben gestern das Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ in der Ehinger Lindenhalle verfolgt. Die Schüler aus Grundschulen der Umgebung sahen gespannt der Aufführung der Landesbühne Bruchsal zu. Es ist die Geschichte um vier tierische Musiker, denen ein baldiges Ende droht und die das Schicksal zusammenführt. Gemeinsam wollen sie groß rauskommen. Es ist auch die Geschichte einer Freundschaft zwischen sehr unterschiedlichen Charakteren in einer schwierigen Lebenssituation, die bis heute nichts an Aktualität eingebüßt hat. Die Kinder dankten der kurzweiligen, von Live-Musik begleiteten Aufführung mit lange anhaltendem Applaus. Die Akteure hatten das Märchen als eigens konzipiertes Theater für Kinder ab sechs Jahren inszeniert.