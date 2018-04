Vereine VfL steht ohne Kassier da

Munderkingen / Ingeborg Burkhardt

Ein Sportangebot für jedes Alter sowie Gesundheits-Kurse in fast 100 Gruppen, die ehrenamtliche Arbeit in zwölf Abteilungen, eine gute Entwicklung des Kassenstandes mit jetzt „189 000 Euro verfügbaren Mitteln“ sowie die neuen Datenschutzbestimmungen für Vereine: Dies waren am Freitag Themen bei der Hauptversammlung des 1900 Mitglieder zählenden Sportvereins VfL Munderkingen im Gasthaus „Rössle“. Ein paar Wermutstropfen gab es bei den Wahlen. Die Posten der zweiten und dritten Vizevorsitzenden des Vereins konnten mangels Kandidaten wieder nicht besetzt werden, zudem ist nun auch das Amt des Kassiers vakant, denn Jürgen Tiehs stellte sich nach sechs Jahren nicht mehr zur Wahl, und es fand sich kein Nachfolger.

Als größte Projekte außerhalb des Sportbetriebs wurden von Bürgermeister Dr. Michael Lohner die Sanierung des Sportplatzes im Ried und die Einrichtung von Kleinspielfeldern im Stadion genannt. Vorsitzender Hellmut Hummel erinnerte daran, dass der Antrag des VfL an die Stadt zur Installation einer Straßenbeleuchtung vom Stadionweg zu den Sportstätten der Eissportler, Tennisfreunde und Fußballer im Ried „noch nicht erfolgreich abgearbeitet worden ist“. Der Vorstand des VfL halte die Verkehrssicherheit für Kinder, Radfahrer und Fußgänger für wichtig.

Schnell erledigen konnte Hummel das Problem mit den neuen Datenschutz-Bestimmungen für Vereine, die schon im Mai in Kraft treten sollen. Die Versammlung stimmte dem Vorschlag des Vorstands zu, dass das dicke Heft mit den vielen Paragraphen an die Satzung angehängt wird. Das Wichtigste dabei ist, dass die Mitglieder in der Geschäftsstelle schriftlich erklären, ob sie damit einverstanden sind, dass sie bei Siegerehrungen oder Veranstaltungen des Vereins fotografiert und die Bilder samt den Namen veröffentlicht werden dürfen.

Zu Beginn der Versammlung hatte der Vorsitzende in seinem Rückblick alles beleuchtet, was 2017 im größten Verein der Stadt geleistet wurde und wer zu den Schaffern gehört. Das seien sein Stellvertreter Philipp Schaible, Schriftführer Harald Ertle, Kassier Tiehs, die Abteilungs- und Übungsleiter sowie die Hausmeister, der Bauhof , das DRK, die Feuerwehr und auch die diensthabenden Ärzte als Helfer und Partner. In seinen Dank schloss Hummel auch Isabella Willbold mit ein, die in der „modernen Verwaltung“ vielfältige Aufgaben erledige. In erster Linie gehe es für den Vorstand, um um den Sport, und dabei sei die Jugend mit ihrer Sprecherin Franziska Schlichtig gut vertreten. In den Abteilungen werde Sport vom Baby- bis zum Seniorenalter angeboten. Ganz „exklusiv und in weiterer Nachbarschaft einmalig“ seien die Abteilungen wie Kanu, Eissport, Ski, Dart und Boxen“, betonte der Vorsitzende. In annähernd 100 Gruppen finde Sport mit über 30 Trainern mit Lizenz und ehranamtlichen Trainerbetreuern statt, 8900 Stunden seien es gewesen.

Mitgliederzahl rückläufig

Die Turnabteilung des Vereins sei in der Stadt die größte Abteilung, wenngleich im Turnen sowie beim Tennis und Fußball die Mitgliederzahl um zehn Prozent zurück gegangen seien. Im Fußball sei es gelungen Spielgemeinschaften mit Nachbarvereinen einzugehen. Huel erinnerte auch an das Engagement beim Street-Soccer-Turnier bei Kinderfest, Brunnenfest, Volkstrauertag, Funkenfeuer, bei Umweltschutzaktionen mit Naturschutzaufgaben, dem Kinderferienprogramm, dem Abenteuerspielplatz, Winterwanderungen, Binokelturnieren, Kindergarten- und Schulkooperationen, Feiern und manchem mehr. Mit Kassier Tiehs hatte der Vorsitzende den Kampf im Sportwettstreit „Schlag den Hummel“ in fünf Disziplinen angetreten und mit 4:1 gewonnen. Zum Dank für dessen sechsjährige Tätigkeit verabschiedete er den Kassier mit Gechenken und einem „Hummel-Shirt“.

Bei den Wahlen wurde der Vizevorsitzende Schaible und Schriftführer Ertle in ihren Ämtern bestätigt. Bürgermeister Lohner dankte Hummel und den Abteilungen für die gute Zusammenarbeit. Bei den Ehrungen überraschte Ehrenvorsitzender Kurt Mayer den in vielen Abteilungen in verantwortlicher Position tätigen Schriftführer im Gesamtverein, Harald Ertle, und ernannte ihn zum Ehrenmitglied (weitere Ehrungen siehe Infobox).