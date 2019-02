Straße Verwirrende Kreuzung in Schelklingen

Schelklingen / ben

Rechts? Oder besser links? An der Einmündung des Hohler-Felsen-Wegs in die Bundesstraße in Schelklingen herrschte bei Autofahrern offenbar öfters Verwirrung. Denn es war nicht klar, auf welcher Seite der Verkehrsinsel sie sich einordnen sollen. Die Situation an der Verkehrsinsel war auch Thema der Schelklinger Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung.

Paul Glökler (CDU) meldete sich zu Wort. Er sehe ein hohes Unfallrisiko an dieser Stelle. So, wie es jetzt sei, sei es nicht mehr zumutbar. Landwirtschaftlicher Verkehr, aber auch die Besucher des Freibads seien viel auf der Straße unterwegs. Wann denn die Verkehrsinsel umgebaut werde?

Es habe eine Verkehrsschau an dieser Stelle gegeben, antwortete Bürgermeister Ulrich Ruckh. Der Rat der Experten lautete dabei: Es soll mit Hilfe der Schilder klargestellt werden, wo sich die Autofahrer einordnen müssen. „Wir hoffen, dass jetzt mit der neuen Beschilderung alles richtig verläuft“, sagte der Bürgermeister. Ein Umbau sei nicht geplant.

Glökler war damit nicht einverstanden: Das sei dann an dieser Stelle fast nicht mehr zu verantworten. Es seien dort auch sehr große Fahrzeuge unterwegs. Heinz Zeiher (ebenfalls CDU) widersprach: Es gebe da verschiedene Meinungen. Aber er finde die Lösungen passten.