Winkelgemeinden Versammlung der Ortsbauernverbände

Hundersingen / DIETMAR BURGMAIER

Die Ortsbauernverbände der Winkelgemeinden reden über Schweinepest, Tierschützer und immer strengere Vorgaben.

Bei der Versammlung der Ortsbauernverbände im „Winkel“ ließ Hanns Rog­genkamp am Dienstag keine Zwei­fel aufkommen: Wird bei einem Wildschwein in der Region die Afrikanische Schweine­pest festgestellt, werden sämtliche Schweine auf allen landwirtschaftlichen Betrieben im Umkreis von fünf Kilometern getötet. Der stellvertretende Kreisobmann forderte deshalb, die Wildschweine in der Region intensiv zu bejagen. Dies sei in der jüngsten Vergangenheit, trotz eines runden Tisches im Landrats­amt, nicht gelungen.

Roggenkamp wies in diesem Zusammenhang auch auf die Infektionsgefahr durch Schwerlastverkehr aus Osteuropa hin. Er zeigte sich insbesondere verärgert darüber, dass eine Lebensmittel-Einzelhandelskette in der gegenwärtigen Situation polnische Würste verkaufe und so zum Infektionsrisiko in Deutschland beitrage: Denn der Erreger könne im Erdreich 200 und in Trockenfleisch 400 Tage aktiv bleiben, warnte er. Für Menschen sei er ungefährlich.

Anbindehaltung ohne Zukunft

Weiter gab Roggenkamp Einblick in die neuesten Bestimmungen der Düngeverordnung, spekulierte über die Auswirkungen des Brexit auf den Haushalt der Europäischen Union und informierte auch über Neuigkeiten bei FFH-Schutzgebieten. Für Rinderzüchter habe die Anbindehaltung „keine Zukunft“ mehr, befand er; der Druck des Handels auf die Bauern sei immens. Ähnlich sei der Sachverhalt bei der gentechnikfreien Fütterung und der Betäubung von Ferkeln bei der Kas­t­ration. Der Milchmarkt dagegen sehe gut aus: „Die Käselager sind leer.“ Der Kreisbauernverband werde dieses Jahr wieder einen „Schülererlebnistag“ und einen „Tag des offenen Hofs“ in der Ulmer Gegend anbieten.

Auf die Frage, wie es um die strafrechtliche Verurteilung von Stall-Einbrechern aus Tierschutzkreisen stehe, zeigte sich Roggenkamp ratlos: „Bisher sind die Einbrecher immer freigesprochen worden.“ Nadine Rade, die beim Bauernverband als Juristin beschäftigt ist, warf allerdings ein, dass Verurteilungen wegen Hausfriedensbruchs durchaus in Aussicht stünden – wenn der Landwirt seine Tiere ordnungsgemäß halte und keine Verstöße gegen Tierschutzbestimmungen vorlägen. Roggenkamp ging davon aus, dass unter den Landwirten „nur wenige schwarze Schafe“ seien und kritisierte, dass Tierschützer Überwachungskameras in den Ställen anbrächten.

Roggenkamp berichtete, dass der Bauernverband versuche, auf die Politik Einfluss zu nehmen, wenn es um die strengen Bestimmungen bei der Kastration von Ferkeln gehe. „Die Politik muss mitziehen“, sagte der stellvertretende Kreisobmann.

Bauernverbands-Geschäftsführer Andreas Braig sprach unter anderem über die Düngeverordnung mit Düngebedarfsermittlung in Ackerkulturen und Grünland, über den „Dieselantrag“ und Änderungen beim „Greening“. Er stellte auch die neue Homepage des Kreisverbands vor. Sie ist angelehnt an die Gestaltung des Internetauftritts des Landesbauernverbands und verfügt über einen Download-Bereich für Mitglieder.

Preisentwicklung bedauert

Obmann Arthur Ege aus Moos­beuren erwähnte in seinem Bericht über 2017 die Ortsobmännerversammlung in Dächingen, den Obmännerausflug nach Dornbirn mit Milchviehstall-Besichtigung und das Kreis-Erntedankfest in Rottenacker. Er bedauerte die Preisentwicklung bei der Milch und die Entfremdung der Bevölkerung von der landwirtschaftlichen Arbeit.

In einem Grußwort betonte der Oberstadioner Bankchef Klaus Buck, dass sein Geldinstitut mit der Modernisierung der Filiale einen großen Schritt in die Zukunft wage. Es werde auch „kräftig“ ins Warengeschäft investiert. Am 27. März werden die neuen Räume von den Bank-Mitarbeitern bezogen. An diesem Tag werde es noch Verzögerungen im Kundengeschäft geben, sagte Buck.

Bürgermeister Uwe Handgrätinger aus Unterstadion warnte davor, das Thema Schweinepest auf die „leichte Schulter“ zu nehmen. Die Bürgermeisterversammlung habe sich bereits damit befasst, berichtete der Schultes. Lobende Worte fand er für das sogenannte Biber-Management in der Region: Bevor es zu größeren Schäden in Unterstadion durch Biber-Bauten gekommen sei, habe man gehandelt und Schutzmaßnahmen ergriffen.

Biber beschäftigt Bauern

Handgrätinger dankte den Landwirten für ihr Entgegenkommen beim Bau der Erdgasleitungen und bei der Ausweisung von neuen Bauplätzen. Konrad Schmucker fragte nach seiner entsprechenden Anregung in der Gemeinderatssitzung in Oberstadion erneut nach der Einrichtung eines Biberfonds nach bayerischem Vorbild. Dort würden aus diesem Topf Schäden bezahlt, die der Biber verursache.

Roggenkamp glaubte, dass Baden-Württemberg davon noch weit entfernt sei. Der Biber müsse jedoch zum Thema gemacht werden – es gehe den Landwirten unter anderem darum, die Nager in Einzelfällen bejagbar zu machen.