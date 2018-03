Munderkingen Versammlung der AG Naturschutz

Munderkingen / SWP

Der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Munderkingen gehe es insgesamt gut, waren sich die Vereinsverantwortlichen in der Jahreshauptversammlung einig. Sorgen bereitet einzig die zunehmende Überalterung: Rund 70 Prozent der Mitglieder sind über 60 Jahre alt. Trotzdem sind sie äußerst aktiv: Die Naturschützer packen traditionell kräftig und mit schwerem Gerät an. So habe man im letzten Vereinsjahr mit Motorsägen und Balkenmähern verschiedene Biotope auf Munderkinger Gemarkung von der zunehmenden Verbusch­ung befreit, sodass auch geschützte und seltene Pflanzen dort Platz zum Wachsen finden. Ein Schwerpunkt der Einsätze lag im Bereich „Steinmäuerle“. Alle Arbeiten seien in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt des Alb-Donau­-Kreises erfolgt, betonte Burgmaier. Auch 2018 soll das „Steinmäuerle“ wieder gepflegt werden.

Arbeiten am Algershofer Weiher

In Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und mit Landwirten sollen im Herbst außerdem Arbeiten am Algershofer Weiher stattfinden, sagte Bürgermeister Dr. Michael Lohner.

Die turnusgemäße Wahl des Vorstands verlief ohne Überraschungen. Heinz Wiesemann ließ sich aus Altersgründen nicht mehr als Beisitzer aufstellen; alle übrigen Amtsinhaber wurden bestätigt. Gewählt wurden als Vorsitzender Max Burgmaier, Erich Herter als sein Stellvertreter, Fabian Schuh als Schriftführer, Harald Ertle als Kas­sierer sowie Anton Weber als Beisitzer.