Amani Aljaffal aus Rechtenstein sucht die Polizei nach wie vor nach der ersehnten heißen Spur ( Auch mehr als zwei Wochen nach dem Verschwinden der 16-jährigensucht die Polizei nach wie vor nach der ersehnten heißen Spur ( weiterer Link zum neuen Foto hier ). Am Donnerstag hat die Polizei die bestehende Öffentlichkeitsfahndung erweitert: Zum einen um ein Bild, das die Vermisste ohne ein Kopftuch zeigt, zum anderen um weitere Fragen:

Wer hat Amani Aljaffal seit dem 26. Juli gesehen, an dem sie auf dem Weg zur Schule in Ehingen verschwand?

in Ehingen verschwand? Wer hat Foto- oder Videoaufnahmen , etwa mit dem Handy oder einer Dash-Cam, vom 26. Juni aus dem Bereich des Bahnhofs und des Berufsschulzentrums in Ehingen?

, etwa mit dem Handy oder einer Dash-Cam, vom 26. Juni aus dem Bereich des Bahnhofs und des Berufsschulzentrums in Ehingen? Wer weiß, wo sich Amani aufhält?

Wer kennt Personen aus ihrem persönlichen Umfeld?

Wer stand in der Vergangenheit in Kontakt zur Familie Aljaffal ?

? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Vermisste 16-Jährige aus Alb-Donau-Kreis Bislang fehlt die heiße Spur: Polizei ermittelt „in alle Richtungen“ Ehingen/Rechtenstein

Außerdem hätten die Ermittler die Fahndung inzwischen international ausgedehnt und suchen auch nach Hinweisgebern aus dem Herkunftsland der Familie im arabischen Sprachraum, teilt die Polizei mit. Gibt es also Hinweise darauf, dass Amani nicht mehr in Deutschland sein könnte? Nein, sagt Wolfgang Jürgens, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm, auf Anfrage: „Wir haben keine konkreten Hinweise in welche Richtung auch immer.“ Seit dem Verschwinden der Jugendlichen hätten die Mitglieder der eigens gegründeten Ermittlungsgruppe Amani buchstäblich jeden Stein umgedreht, auf den sie gestoßen seien – ohne Erfolg: „Es ist wirklich ernüchternd.“

Auch anonyme Hinweisgabe möglich