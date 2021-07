Die Suche nach einer 16-Jährigen in der Region Ehingen lief auch am Donnerstag unter Hochdruck. Dabei würden „immer wieder“, wohl auch in den nächsten Tagen, Polizeihubschrauber, Suchhunde und möglicherweise auch Taucher im Einsatz sein. Die vermisste Amani Aljaffal soll am Montag Ermittlungen der Polizei zufolge gegen 6 Uhr das Haus in ihrem Wohnort Rechtenstein verlassen haben und in den Bus der Linie 320 gestiegen sein. Eine Zeugin sah...