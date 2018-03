Jubiläum Landwirtschaft: Goldene Meisterbriefe verliehen

Ehingen / Renate Emmenlauer

Die Landwirtschaft steht vor Herausforderungen, sagt Helmut Schick vom Landatsamt bei der Verleihung der Goldenen Meisterbriefe.

Straff gehaltene Regularien, ein leckeres Abendessen, schwäbische Comedy mit Brunhilde Felk alias „Emma Stengele“ und ein aktueller Blick zur Situation der Landwirte prägten die Jahreshauptversammlung des Vereins der Landwirtschaftsmeister und Meisterinnen der Ländlichen Hauswirtschaft. Der Verein wurde 1963 gegründet und hat sich der Zusammenkunft, Geselligkeit und fachlichen Fortbildung verschrieben.

Nach den Wahlen beleuchtete Helmut Schick vom Fachdienst Landwirtschaft im Landratsamt die rasante Entwicklung in der Landwirtschaft. Die Veränderungen in den letzten 50 Jahren seien für die Landwirte durch sich ständig ändernde Rahmenbedingungen nicht einfach gewesen. Herrührend von der Maßgabe, der Bevölkerung hochwertige und günstige Nahrungsmittel zu bieten, gebe es mittlerweile übervolle Märkte und Niedrigpreise. Dies habe dazu geführt, dass die Entlohnung für Landwirte teils unter dem Mindestlohn liege. „Die Menschen sollten für den Berufsstand der Landwirte dankbar sein. Durch die günstigen Lebensmittel müssen nur 15 Prozent des Einkommens aufgewendet werden.“ Schick kritisierte die überbordende Bürokratie für die Bauern, zudem seien Ausgleichszahlungen an Umweltleistungen geknüpft. „Wir stehen vor enormen Herausforderungen“, stellte der Experte in den Raum.

Das belegte er mit Zahlen: in Baden-Württemberg ist in den letzten Jahrzehnten die Zahl der Betriebe von 230 000 auf 40 000 gesunken, die Rinderzahl hat sich auf eine Millionen halbiert, die Zahl der Schweine von 2,5 Millionen auf 1,9 Millionen reduziert, die der Zuchtsauen von 340.000 auf 100.000 Stück verringert. Zu den Landwirtschaftmeistern sagte Schick: „Sie haben herausragende Leistungen für Ihren Berufsstand erbracht. Sie sind Stützpfeiler für die Landwirtschaft. Bauer wird man aus Überzeugung, nicht weil man sich eine goldene Nase damit verdienen will.“

Der Vereinsvorsitzende Elmar Ziegler nannte den Beruf des Landwirts eine Berufung und Passion. Er bedankte sich bei den Jubilaren für ihr Durchhaltevermögen. Goldene Meisterbriefe für 50 Jahre als Landwirtschaftsmeister erhielten Lorenz Stöhr, Heinrich Härle, Alfons Lock, Gerhard Sauter und Karl Ziegler (Max Traub war erkrankt) sowie die Meisterinnen der ländlichen Hauswirtschaft Gertrud Branz und Sigrid Egle.

Einstimmig gewählt wurden Elmar Ziegler (1. Vorsitzende), Sabine Kremser-Braig (Stellvertreterin), Leonhard Sontheimer (Geschäftsführer), Thomas Bailer, Reinhold Egle, Harald Hafner, Hannelore Laitenberger, Marlies Seitter, Anton Röller und neu Andreas Weber.