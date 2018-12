Heiligabend Verkündigung aus Kindermund

Zwei Krippenspiel gibt es heute um 16 Uhr in Ehingen: In der evangelischen Stadtkirche ist die Weihnachtsgeschichte als Musical angelegt (links), die Kinder um Michaela Wohnhas haben ihr Stück schon einmal im Marienheim aufgeführt. © Foto: Fotos: Christina Kirsch

Christina Kirsch

Besser man hat den Schreck bei der Probe als bei der Aufführung am Heiligen Abend in der Kirche“, meinte die Ehinger Gemeindereferentin Michaela Wohnhas am Mittwoch im Marienheim. Die Kinderkirchkinder und Grundschüler führten beim Seniorennachmittag das Krippenspiel im Marienheim auf und die Aufregung davor war groß: Das Mädchen, das die Maria spielt, fehlte. „Wer hat eine Telefonnummer, wer kennt das Mädchen, wer weiß etwas?“ All diese Fragen bleiben unbeantwortet und die anderen Darsteller, einschließlich der vielen Schäfchen, tobten schon im Foyer herum. Schließlich drückte jemand der kleinen Charlotta einen Zettel in die Hand, auf dem der Text von Maria stand, und das Krippenspiel konnte beginnen. Auch heute an Heiligabend wird es um 16 Uhr in der Liebfrauenkirche zu sehen sein.

Zu Beginn schauen die Sterngucker in den Himmel und staunen über das, was sie dort sehen. „Wenn ich mir überlege, wie groß das alles ist, dann kann ich mir das gar nicht vorstellen“, sagt ein Mädchen. Doch das wahre Großereignis, das die ganze Welt bewegen wird, kommt erst noch. Maria und Joseph sind auf dem Weg nach Bethlehem und betreten die Szenerie. Das biblische Paar sucht eine Herberge und klopft an eine Türe. „Wer klopfet an?“ singen die Kinder. „Oh zwei gar arme Leut“ bitten um Einlass. Aber die Türe bleibt verschlossen. Nur die Hirten ahnen, dass etwas Großartiges in der Luft liegt. Im Marienheim drängten sie um ein Feuer aus roten Tüchern und klagten. „Unsere Kleidung ist dreckig und wir riechen nicht gut“, jammerten die kleinen Hirten. „Niemand will uns und wir sind überall Außenseiter.“ Doch ausgerechnet den Hirten erscheint der Engel und verkündet die Frohe Botschaft. Der Engel-Chor von St. Blasius hat sich die Kommuniongewänder ausgeliehen und ist mit Sternen aus Goldpapier geschmückt. Die Schäfchen tragen alle möglichen Felle und Schäfchenohren, während sich die Hirten wohl die Wanderhüte ihrer Opas ausgeliehen haben. Am Ende rufen alle „Christus ist uns geboren“. Voller Zuversicht verkünden die Kinder, „dass Gott uns alle liebt“. Auch heute Abend wieder.

Seit Mitte November probt in der evangelischen Kirchengemeinde ein Projektchor für das Krippenspiel „Es begab sich aber zu der Zeit“, das Stephanie Hettenbach umgeschrieben hat. Ihr Ehemann Erik Daumann-Hettenbach hat eigens für dieses Krippenspiel vier Lieder komponiert, die er am Klavier und an der Orgel begleitet. Das Krippenspiel ist wie ein Musical angelegt; es singen die Hirten und die Engel aus voller Kehle.

Die Szenerie des Spiels ist liebevoll und detailreich aufgebaut, so sitzt zum Beispiel Herodes auf einem mächtigen Thron und die Sterndeuter schauen von der Kanzel aus in den Himmel. Die Kinder sind engagiert und spielen mit Feuereifer ihre Rollen: Herodes stampft wütend auf, als er erfährt, dass ein neuen König geboren worden sei. Nadine Willbold, Carolin Baur, Andrea Vowinckel und Michaela Braig haben das 30 Minuten dauernde Spiel mit Schülern der Klassen eins bis fünf einstudiert, es wird heute um 16 Uhr in der evangelischen Stadtkirche zu sehen sein.