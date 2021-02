2025 soll die Ortsumfahrung in Rißtissen gebaut sein. Das ist der derzeitige Stand im Verkehrsministerium in Stuttgart, wie aus einer Anfrage des Ulmer SPD-Landtagsabgeordneten Martin Rivoir hervorgeht. Demnach will man bereits im Herbst 2021 mit ersten konkreten Vorbereitungen beginnen – es sol...