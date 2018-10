Fortbildung Verhalten im Krisenfall

Ehingen / swp

Ruhig bleiben!“ Das war zentrale Botschaft an die Teilnehmer bei einer Fortbildung für Mitarbeiter der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales über das richtige Verhalten in Krisensituationen. Mitarbeiter der Information aller Krankenhausstandorte, die Mitglieder des Krisenstabs, Mitarbeiter der Technischen Dienste und der Bau- und Technikabteilung sowie Mitarbeiter aus den Seniorenzentren erfuhren bei der Tagung im Gesundheitszentrum Ehingen von Fachmännern aus dem Rettungswesen, worauf bei Gefahren wie Brandmeldealarm, Feuer, technischen Ausfällen wie einem Gasaustritt oder Stromausfall oder auch bei Gefahren wie einem herrenlosen Koffer oder maskierten Personen im Gebäude zu verfahren ist.

Dr. Tobias Sonnberger, Oberarzt der Anästhesie in Ehingen, und Andreas Neumann, Technischer Leiter der ADK, führten die Anwesenden in den Krankenhausalarmplan und seine Umsetzung an den einzelnen Standorten ein. Dabei gingen sie auf eine technische Neuerung ein, die dafür sorgt, dass inzwischen auch große Personengruppen mit einem einzigen Knopfdruck im Krisenfall alarmiert werden können.

Was in der Rettungsleitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr passiert, schilderte Tobias Zoller vom DRK Rettungsdienst, der seit vielen Jahren dort arbeitet. Er erklärte, wieso es wichtig ist, möglichst die richtige Notrufnummer zu wählen – die 112 für Feuerwehr und Notarzt und die 110 für die Polizei. Zwar sei es möglich, einen Anruf umzuleiten, im Notfall sei aber auch dadurch schon ein vermeidbarer Zeitverlust entstanden. Durch das Geotracking sei es zudem wichtig, dass der Anruf möglichst von dem Ort aus stattfinde, wo der Notfall auch passiert sei.

Der Ehinger Stadtbrandmeister Oliver Burget schilderte anhand vieler Fallbeispiele seinen Alltag bei der Feuerwehr. Auch er betonte mehrfach in seinem Vortrag, wie wichtig es sei, im Notfall ruhig und besonnen zu reagieren. Dafür gebe es leider kein Patentrezept, aber mit der Zeit finde jeder seinen eigenen Weg.

Die Funktionsweise des Führungs- und Lagezentrums Ulm der Polizei schilderte deren stellvertretender Leiter Jürgen Hankele. Hier laufen alle Anrufe an die 110 im Einzugsbereich des Polizeipräsidiums Ulm auf. Er erklärte, wieso man bei akuten Gefahrenlagen nicht auf dem örtlichen Polizeirevier anrufen, sondern immer die Notrufnummer wählen solle. „Wir sehen, welcher Streifenwagen gerade frei und am nächsten an der Gefahrenstelle ist.“