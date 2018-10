Allmendingen Vereine pflegen die Landschaft

Allmendingen / WALTER KNEER

Bereits zum 33. Mal finden in Allmendingen die Naturschutztage der Vereine statt. Die Narrenzunft Zigeunergruppe und der Dart-Club waren schon mal mit rund 30 Mitgliedern im Naturschutzgebiet „Büchelesberg“ im Einsatz. Es galt, die nachgewachsenen Gehölze zurückzuschneiden, damit der Wanderschäfer mit seinen Schafen auch künftig den Schmiechtal-Schaftrieb-Weg nutzen kann. Bis Ende Oktober werden jeweils samstags, also auch heute, mehrere Vereine am Hausener Berg und am Büchelesberg im Einsatz sein.