Recht Verein droht die Auflösung

Justingen/Ingstetten / Bernhard Raidt

Die Zukunft des Fördervereins Krankenpflege Justingen/Ingstetten entscheidet sich bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 17. Mai, um 20 Uhr im Gasthaus „Adler“ in Justingen. Zur Debatte steht die Vereinsauflösung. Auf der Tagesordnung ist diese Möglichkeit ausdrücklich benannt. Wie berichtet, haben der Vorsitzende, seine Stellvertreterin, die Kassiererin und der Schriftführer zuletzt in der Hauptversammlung des Vereins das Handtuch geworfen. Sie hatten einfach genug, da manche von ihnen schon 25 Jahre im Amt sind und Platz für Jüngere frei machen wollen. Bereits vor zwei Jahren war dieser Schritt angekündigt worden. Darauf hatte der Vorsitzende Anton Schwerdtle aufmerksam gemacht.

Zuschuss für „Essen auf Rädern“

Der Verein bezuschusst unter anderem „Essen auf Rädern“ für Ältere und Kranke in Justingen und Ingstetten. Außerdem organisiert der Verein eine Seniorengymnastikgruppe, die von einer professionellen Therapeutin geleitet wird.

Der Förderverein Krankenpflege-Josephsverein, wie sein ausführlicher Name lautet, war vor mehr als 100 Jahren gegründet worden, um die Arbeit von Ordensschwestern in Justingen und Ingstetten zu unterstützen und ein Gebäude für sie zu erwerben. Die Schwestern leisteten Kranken- und Altenpflege und betreuten Kinder. Sie sind allerdings schon seit den 1970er Jahren nicht mehr in den Dörfern tätig. Das von ihnen einst bewohnte Gebäude wurde in den 1980er Jahren verkauft. In einer neuen Satzung wurde deshalb 1996 der Vereinszweck neu festgeschrieben. Justingens Ortsvorsteher Jürgen Stoll zeigte sich im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE jetzt relativ zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden und eine Auflösung des Vereins vermieden werden kann.

Wirtschaftlich gesund

Momentan sind die bisherigen Vorstandsmitglieder kommissarisch im Amt. Trotz intensiver Suche konnte zuletzt niemand gefunden werden, der für ein Vorstandsamt zur Verfügung stand. Bei der kommenden außerordentlichen Mitgliederversammlung am 17. Mai steht zwar auch wieder der Punkt „Wahlen“ auf der Tagesordnung. Ortsvorsteher Stoll denkt aber daran, dass mit Hilfe der Kirche ein Ausweg aus der Situation gefunden wird. Tatsächlich spricht bei der außerordentlichen Hauptversammlung auch Timo Schulze vom Katholischen Verwaltungszentrum Ehingen über die derzeitige Situation des Vereins und stellt Lösungsmöglichkeiten dar.

Wirtschaftlich ist der Förderverein Krankenpflege in Justingen/Ingstetten jedenfalls gesund: Obwohl das Vermögen zuletzt jährlich um rund 2000 Euro schrumpfte, liegen noch mehr als 40 000 Euro auf der hohen Kante.