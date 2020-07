Seit Langem findet in der Lindenhalle in Ehingen wieder eine Kulturveranstaltung statt. Am Donnerstag, 23. Juli, um 19.30 Uhr tritt die schwäbische Kabarettistin Marlies Blume aus Ulm mit ihrem Programm „Ohne Dich fehlt nicht nur Dir was!“ auf. Wegen der Corona-Bestimmungen wurde die Veranstalt...