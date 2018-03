Granheim Vdk-Ortsverband wird kommissarisch geleitet

Granheim / Renate Emmenlauer

Der VdK-Ortsverband Granheim ist 70 Jahre alt. Hermann Oßwald ist seit 68 Jahren Mitglied, seit 25 Jahren Vorsitzender. Nun legte er sein Amt nieder: In der Jahreshauptversammlung am Dienstag kandidierte Hermann Oßwald nicht mehr als Vorsitzender. Er steuere auf seinen 84. Geburtstag zu und wolle den Verein daher nicht länger führen. Ungeachtet seiner intensiven Suche im Vorfeld habe er keinen Nachfolger gewinnen können.

Oßwalds Nein war das Stichwort für Siegfried Ritscher. Der VdK-Kreisvorsitzende führte den Mitgliedern vor Augen, dass der Verein ohne einen Vorsitzenden mittelfristig aufgelöst werden müsse. „Das wäre schade, da Hermann Oßwald und andere Verantwortliche viel Zeit und Herzblut in den Verein investiert haben.“

Laut Satzung müsse sich ein geschäftsfähiger Vorstand aus mindestens drei Personen zusammensetzen. Ritscher sprach mehrere Anwesende persönlich an, in der Hoffnung, einen neuen Vorsitzenden zu finden. Und er fragte in die Runde, wer aus den Reihen der Mitglieder sich überhaupt bereit erkläre, künftig ein Amt zu übernehmen.

Letztendlich konnte der langjährige Kassier Albert Enderle wiedergewählt werden, zudem Alfred Scherb als Schriftführer, Wolfgang Kopp ´wurde als Nachfolger von Helmut Bloching zum zweiten Vorsitzenden sowie Rudi Rupp und Janko Rovisan als Besitzer gewählt. Kopp übernimmt zudem die Organisation des Ausflugs, bei dem im vergangenen Jahr 57 Teilnehmer nach Stein am Rhein reisten. Gewählt wurde für zwei Jahre. Das Amt des ersten Vorsitzenden aber wollte keiner übernehmen. Und das, obgleich Siegfried Ritscher, Albert Enderle und Hermann Oßwald den Posten des Vorsitzenden als wenig zeitintensiv, dafür sehr informativ beschrieben.

Lösung auf Zeit

Siegfried Ritscher machte daraufhin ein „Friedensangebot“. Er werde den Ortsverein Granheim für ein Jahr kommissarisch führen. „Wenn wir bis dahin keinen Vorsitzenden gefunden haben, wird der Verein aufgelöst.“ Ritscher bat die Anwesenden, in sich zu gehen. Die Anmerkung eines Mitglieds, im Falle einer Auflösung könne man sich ja auch dem Ortsverein Ehingen anschließen, wehrte Ritscher ab: „Unser großes Ziel ist es, den Verein auf der Alb zu erhalten.“ Zum 70-jährigen Bestehen des VdK Granheim wurden die Anwesenden mit Kaffee und Kuchen, Getränken und einem Abendessen verwöhnt – kostenfrei.