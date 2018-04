Hauptversammlung VDK ist aktiv für die sozial Schwachen

Rißtissen / Renate Emmenlauer

Das gut gefüllte Sportheim bei der Hauptversammlung des VDK-Ortsverbands Kirchbierlingen-Griesingen-Rißtissen zeigte auch die zunehmende Notwendigkeit des Sozialverbands. Der Griesinger Bürgermeister Oliver Klumpp sprach davon, dass sich der Verband aktiv für sozial Schwache einsetze.

Der Kreisvorsitzende Siegfried Ritscher sprach die Lohndiskriminierung an. „Dass Frauen weniger Geld verdienen als Männer – und das für die gleiche Arbeit“, monierte er. Die geplanten Verbesserungen in der Mütterrente blieben nur einem kleinen Teil der Mütter vorbehalten. Eine Gleichstellung von jungen und älteren Müttern sei nicht vorgesehen. Letztere bekämen pro Kind drei Erziehungsjahre gutgeschrieben. Die Mütterrente werde auch auf eine etwaige Grundsicherung voll angerechnet. Bei der Erwerbsminderungsrente werde die Hälfte aller Anträge abgelehnt. „Die Mehrzahl der Erwerbungsminderungsrenten liegt sowieso unter der Grundsicherung. Also zu wenig für ein menschenwürdiges Leben“, kritisierte er.

Ritscher warnte Mitglieder mit Schwerbehindertenausweis, den Grad bei einem weiteren Leiden vorschnell erhöhen zu lassen. „Lasst die Sachlage zuerst juristisch prüfen, denn manches frühere Krankheitsbild wird jetzt mit einem niedrigeren Schwerbehindertengrad bemessen. Da kann der Ausweis schnell ganz weg sein.“ Er verwies auf die Geschäftsstelle im Landratsamt Ehingen, Sternplatz 5, die vom Zimmer 4 ins Zimmer 6 umgezogen sei; Anmeldung im VDK-Sekretariat unter (0731) 493919-0. Die Sprechtage in Ehingen finden jeden 1. und 3. Montag im Monat statt. Dann wies er darauf hin, dass seit Januar eine Früherkennungsuntersuchung der Bauchschlagader bei Männern ab 65 Jahren kostenfrei möglich ist. In eigener Sache berichtete Ritscher, dass er eine Ausbildung zum Wohnungsberater absolviere, in der etwa gelernt werde, wie eine Wohnung pflegegerecht umgestaltet werden kann. Siegfried Hummel, seit 2011 Vorsitzender des Ortsverbandes, meldete konstante Mitgliederzahlen. Schriftführerin Isolde Hummel schilderte die Aktivitäten 2017. Mit dem Referat des Versicherungsexperten Walter Schreiner zu den Tücken der Pflegeversicherung endete die Versammlung.