Veranstaltung Vatertagsfest und Schmiechtal-Markt

Schmiechen / ben

Eine beachtliche Zahl: Bereits zum 50. Mal veranstaltet der Musikverein Schmiechen jetzt schon sein Vatertagsfest – und neben dem gewohnt umfangreichen Programm stellen die Verantwortlichen dieses Jahr etwas ganz Neues auf die Beine. Beim ersten Schmiechtal-Markt am kommenden Sonntag werden Kunst und Schönes rund um das Musikerheim präsentiert. „Wir wollten den Sonntag etwas aufwerten“, berichtet der Musikvereins-Vorsitzende Hubert Stoll. 21 Aussteller präsentieren beim Markt Kunst und Kunsthandwerk. „Den Markt wollen wir in Zukunft jedes Jahr veranstalten“, sagt Stoll.

Der Start in die Schmiechener Vatertags-Festreihe ist morgen, Mittwoch: Dann spielt um 20 Uhr die Band „Herz-Ass“ bei einer Trachtenparty im Festzelt auf.

Frühschoppen und Rock-Nacht

Der Vatertag am Donnerstag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen, dabei sind die Original Schwabenkrainer zu hören. Am Nachmittag von 16 Uhr an spielen dann die Musiker aus Schmiechen auf.

Weiter geht es dann am Samstag, 12. Mai: Die Organisatoren in Schmiechen rufen die „Night of Hard Rock“ aus. Von 21.30 Uhr an sind „The Boneretors“ und „The Jack“ zu hören. Letztere sind darauf spezialisiert, Songs der Rocklegenden von AC/DC zu spielen – was viele Fans der australischen Hardrocker freuen dürfte.

Am Sonntag findet dann der bereits erwähnte Schmiechtal-Markt von 11 Uhr an statt. Dabei haben die Organisatoren auch an Spiel und Spaß für Kinder gedacht, die Besucher können zudem kostenlose Pferde-Kutschfahrten genießen.

„Wir nehmen es, wie’s kommt“

Im Festzelt spielen von 10.30 Uhr an am Sonntag die Ehgnerländer zum Frühschoppen auf. Um 14.30 Uhr ist dann der Musikernachwuchs an der Reihe: Die Gemeinschaftsjugendkapelle Schmiechen-Schelklingen spielt für die Besucher auf. Um 15.30 Uhr sind dann die Musiker von Harmonia Allmendingen zu hören. Wie schon am Donnerstag wird auch am Sonntag Mittagessen serviert.

Bis zu 40 Helfer haben am Wochenende schon das Zelt für das Vatertagsfest aufgebaut. Es kann also losgehen in Schmiechen. Nur eines macht noch etwas Sorgen: Für Donnerstag sind die Wetteraussichten nicht die besten. „Wir nehmen es, wie’s kommt“, sagt Hubert Stoll. „Ändern können wir es sowieso nicht.“ Der Gemütlichkeit wird es keinen Abbruch tun.