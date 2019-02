Bildung Urspringschule stellt sich vor

Next

Tag der offenen Tür an der Urspringschule - Schule erleben. Zukunft bilden. Am Sonntag, 10. Februar, öffnet die Urspringschule in Schelklingen ihre Pforten für alle, die sich einen Eindruck vom Leben und Lernen an Internat und Ganztages-Schule machen wollen. Dorment sonnig © Foto: Urspringschule

Auch die Metallwerkstatt der Urspringschule hat am Sonntag geöffnet. © Foto: Urspringschule

Schelklingen / ben

„Schule erleben. Zukunft bilden“: Die Urspringschule in Schelklingen öffnet am Sonntag, 10. Februar, von 10 bis 17 Uhr unter diesem Motto ihre Pforten. Alle, die sich einen Eindruck vom Leben und Lernen an Internat und Ganztages-Schule machen wollen, sind eingeladen, berichtet Birgit Göhring von der Öffentlichkeitsarbeit der Schule.

Das Programm startet um 10 Uhr in der Aula der Neuen Schule, wo Vorstand und Schulleiter Dr. Rainer Wetzler die Gäste begrüßt. Schüler, Lehrer und Schulleitung stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Eltern können sich unter anderem über die möglichen Schulabschlüsse, den Ganztagsbetrieb und die Unterrichtsprojekte sowie über die Pädagogik Ursprings informieren.

Auch das Internat, die Möglichkeit der Doppelqualifikation „Abitur und Gesellenbrief“, die Basketball-Akademie und die vielen schulischen und außerschulisch Lernangebote werden vorgestellt. Zudem können die Besucher von 10 bis 17 Uhr die Ausbildungs-Werkstätten begutachten.

Über den gesamten Zeitraum gibt es Beratungen durch Schulleitung und Lehrer. Schülerinnen und Schüler führen die Besucher durch das historische Klosterensemble. Auch an die Verpflegung ist gedacht: Die Gäste erhalten in der Neuen Schule Kaffee, Kuchen und diverse kalte Getränke, ein Mittagessen bietet die schuleigene Mensa von 11.30 bis 13 Uhr an.