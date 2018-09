Unfall Unterwachingen: Fahrer schwer verletzt

Next

Unterwachingen / sab

Eine landwirtschaftliche Maschine kommt in Unterwachingen ins Schleudern, fährt in den Garten eines Hauses und kippt um.

Schwere Verletzungen hat der Fahrer einer landwirtschaftlichen Maschine erlitten, als er am Sonntag gegen 13.30 Uhr in Unterwachingen mit dem Fahrzeug in eine Kurve einbog und das Fahrzeug kippte.

Das teilte die Polizei Ulm auf Nachfrage mit. Wie ein Polizeisprecher weiter sagte, kam das Fahrzeug aus Hausen am Bussen, der Fahrer wollte von der Hausener Straße wohl zu schnell nach links abbiegen.

Weil laut Sprecher kein Gurt in dem Fahrzeug vorhanden ist, fiel der Fahrer bei dem Unfall aus der Kabine und erlitt schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Klinik, ein Rettungshelikopter war aus Ulm angefordert, war aber verhindert. Das Fahrzeug selbst kam im Garten eines Hauses auf der Seite zum Stehen. Die Feuerwehr Munderkingen band ausgetretene Schmierstoffe ab und sicherte die Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300.000 Euro.