Gemeinderat Unterstadion: Die Baugrube ist ausgehoben

Unterstadion / Dietmar Burgmaier

Die Bauarbeiten zur Erweiterung des Gemeindezentrums in Unterstadion haben begonnen. Dies hat der Gemeinderat am Montag zur Kenntnis genommen. Nach einer längeren Vorbereitungsphase war der Startschuss für die Firmen Motz und Fritschle aus Uttenweiler bereits in der vergangenen Woche gefallen.

Die Ehinger Firma Brotbeck hatte die Firma Fritschle beauftragt, als Subunternehmer die Rohbauarbeiten auszuführen. Keine Bedenken hatte der Rat, dass Fritschle auch das Folgegewerk, den Holzbau mit Fassade, ausführen wird. Vor dem Ausheben sichert die Firma Motz die Baugrube. Aufgrund des vorhandenen Bodengutachtens werden 13 Bohrpfähle bis in sechs Meter Tiefe gesetzt, verankert und verbunden. In etwa zwei Wochen sei die Sicherung fertig und der Aushub könne beginnen, sagte Bürgermeister Uwe Handgrätinger.

Die Donau-Iller-Bank halte sich die Option offen, an der neuen Erweiterung des Gemeindezentrums einen mit Autos befahrbaren Geldautomaten einzurichten. Dieses Vorhaben stieß bei Teilen des Gemeinderats auf Ablehnung. Der nötige Platzbedarf solle lieber für Parkplätze genutzt werden, hieß es. Der Bürgermeister dagegen sieht den Plan der ortsansässigen Bank in einem anderen Licht: Er findet gut, dass so eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit Bargeld eingerichtet werden kann.

Leicht über dem Plan liegt mit 3,63 Millionen Euro das Haushaltsvolumen in Unterstadion im Jahr 2017, wie die von der Verwaltungsgemeinschaft aufgestellte Jahresrechnung ausweist. Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 1,78, der Vermögenshaushalt von 1,85 Millionen Euro. Die Rechnung schließt mit einem Überschuss von 100 000 Euro. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 440 000 Euro, geplant gewesen waren nur 338 000 Euro. Der Bürgermeister äußerte sich ob dieser Zahlen „sehr zufrieden“. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisung hatten für Mehreinnahmen von zusammen 66 000 Euro gesorgt.

Der Abmangel für den Kindergarten St. Josef beträgt laut Abrechnung für die Betriebskostenumlage 2017 136 000 Euro für die bürgerliche Gemeinde. Abzüglich des Finanzausgleichs von 62 000 Euro verbleiben bei der Gemeinde netto 74 000 Euro. Das ist wesentlich weniger als im Vorjahr (99 000 Euro). Die Beleuchtung im Kindergarten wurde erneuert; das kostet die bürgerliche Gemeinde 5500 Euro.

Der Grundschulverband hat für 128 000 Euro in der Oberstadioner Christoph-von-Schmid-Schule eine Kindertagespflege eingerichtet. Der Kostenanteil für die Gemeinde Unterstadion beläuft sich auf 16 500 Euro. Dies entspricht ungefähr dem Plan.

Sonderabfuhren des Entsorgers Braig bleiben im kommenden Jahr wie gehabt: zwei Sperrmüllabfuhren im April und im Oktober, eine Gartenraumabfuhr im November und eine Holzabfuhr im Sommer vor den Ferien. Im ersten Halbjahr 2018 wurden 51 Tonnen Hausmüll gesammelt, der Sperrmüll wog 6,8 Tonnen. Diese Zahlen liegen auf Vorjahresniveau.