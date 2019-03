Fasnet Unterstadion: 250 Narren feiern Käsasteagball

Unterstadion / DIETMAR BURGMAIER

200 närrische Gäste haben am Samstagabend auf dem Käsasteagball der Aerobic-Abteilung des Sportvereins Unterstadion im Gemeindesaal Fasnet gefeiert. Das Motto: „Fasnet auf der Baustelle“. Die Narren nahmen unter anderem die Baustelle der Erweiterung des Gemeindezentrums aufs Korn: Wer an der Kasse weitergehen wollte, musste erst an einer Ampel warten, die die Gastgeberinnen auf dem Leib trugen. „Jetzt isch frei“, hieß es schließlich, und die närrische Unterhaltung konnte beginnen.

Die Kinder der örtlichen Gausweiber-Narrenzunft zeigten mit Unterstützung einiger Erwachsenen einen Tanz. Die Jazztanzgruppe des Sportvereins Unterstadion unter der Leitung von Jessica Brugger trat auf, die Wäschweiber Ruth Seethaler, Brigitte Neubrand und Ulrike Schneider zogen das Dorfgeschehen durch den Kakao. Es ging um Diebstahl und Einbrüche, um die Gemeindepolitik im Winkel und natürlich um die dortigen Baustellen. Schließlich trat die Männerturngruppe unter Leitung von Christine Selg auf: Sie zeigte, was auf der Baustelle alles los ist. Durch das Programm führte Ida-Maria Schneider mit Bauarbeiter-Unterstützung.