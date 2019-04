Die Berg-Brauerei macht mit ihrem neuen Gärkeller für Bottich-Gärung einen weiteren Investitionsschritt. Die Einweihung wird groß gefeiert.

Man sieht ihn von weitem. Und er hat das Unternehmen viel Kraft und Zeit gekostet. Mit einem großen Fest feierte die Berg-Brauerei ihren neuen Gärkeller, in dem nun auch das untergärige Bier in großen Bottichen reifen kann. „Manchmal habe ich mich gefragt: Warum machen wir das?“, sagte Braumeister Ulrich Zimmermann in seiner Rede zur Eröffnung. Zwei Dinge fielen ihm als Antwort ein: „Erstens, weil wir es müssen. Und zweitens weil wir es wollen und können.“ Die großen Brauereien seien mit ihrem Sponsoring und der Fernsehwerbung omnipräsent. Aber auch in der Region sei der Wettbewerb hart.

Bodenständig und authentisch

In einer Welt, die sich immer schneller dreht, brauche der Mensch Ankerpunkte. Als solchen sieht Ulrich Zimmermann seine Biere, die für Bodenständigkeit und Authentizität stehen. „Unsere Biere sind nicht Schickimicki und nicht Lifestyle. Sie sind Rezepturen, die wir aus der Historie in die Gegenwart herüberretten“, sagte der Brauereichef. Mit der Bottich-Gärung für Hefeweizen in offener Obergärung habe man viele Jahre tolle Erfahrungen gemacht. Nun lagern in den neun großen und drei kleineren Gärbottichen untergärige Biere, die bei der Eröffnung durch eine Glasscheibe vor den neugierigen Besuchern geschützt waren.

Oberbürgermeister Alexander Baumann beglückwünschte die Brauerei zu dem unternehmerischen Schritt: „Tradition und Moderne verbinden sich in dem städtebaulich reizvollen Bau und in der Philosophie der Brauerei.“ Zimmermann verstehe es hervorragend, den Geist des Unternehmens nach außen zu tragen.

Eine lange Geschichte verbindet Fritz Engelhardt mit der Berg-Brauerei. 11,6 Prozent der baden-württembergischen Gemeinden seien gastronomisch unterversorgt, erläuterte der Präsident des Baden-Württembergischen Dehoga. Viele fragten sich, wie es mit der Gastronomie weitergehe. Er stelle fest, dass man wieder gerne regional trinke. Einmalig unter den Brauern sei Zimmermanns Unterstützung des Tourismus. Die Berg-Brauerei gebe Vollgas in der Vollguthalle, sagte er zum Ort, an dem das Fest mit 550 Gästen stattfand.

Die Berg-Brauerei betreibe eine „transparente und offene Produktion mit hoher Glaubwürdigkeit“ sagte Franz Demattio, Geschäftsführer der 2G+ Großhandelskooperation. Zum gelungenen Fest gehörten Musik der Big Band des Johann-Vanotti-Gymnasiums und Auftritte von Travestie-Star Wommy Wonder.